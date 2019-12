Κλείνει τα μάτια η Τουρκία στο ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

Στην περίπτωση που η τουρκική κυβέρνηση δεν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα που έχει εντοπίσει η διεθνής οργάνωση, τότε κινδυνεύει να μπει στον «γκρίζο κατάλογο» της FATF μαζί με άλλες χώρες όπως το Πακιστάν, η Μογγολία και η Υεμένη.

Η Τουρκία είναι αντιμέτωπη με την ένταξή της σε κατάλογο χωρών που δεν καταπολεμούν αποτελεσματικά το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εξέλιξη που θα περιόριζε την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές και θα την καθιστούσε ακριβότερη.

Σύμφωνα με έκθεση του διεθνούς οργανισμού Financial Action Taskforce (FATF), η τουρκική κυβέρνηση έχει περιθώριο ενός έτους προκειμένου να αντιμετωπίσει τις «σοβαρές ανεπάρκειες» που υπάρχουν στη στρατηγική για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να βελτιώσει τα μέτρα που λαμβάνει. Η Αγκυρα θα τεθεί υπό καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας από τη FATF, διεθνή οργάνωση που έχει ιδρυθεί το 1989 με αποστολή τον εντοπισμό και την καταπολέμηση αυτών των δύο εγκληματικών δραστηριοτήτων στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. «Αν και η Τουρκία έχει δείξει ότι υπάρχει σε υψηλό επίπεδο η θέληση να καταπολεμήσει το ξέπλυμα χρήματος, δεν είναι τόσο προφανής η πρακτική επίπτωση μέτρων ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εγκληματίες θα στερηθούν μόνιμα τα παράνομα κέρδη τους», αναφέρεται στην έκθεση της FATF.

Στο ζήτημα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η τουρκική κυβέρνηση κατηγορείται ότι, αν και διεξάγει πολλές έρευνες σχετικές με την τρομοκρατία, στο θέμα της χρηματοδότησης αυτές οι έρευνες «εστιάζουν σε μεγάλο βαθμό προς την κατεύθυνση της ταυτοποίησης περιουσιακών στοιχείων που έχουν ήδη κατασχεθεί και όχι προς την ταυτοποίηση της συλλογής, κίνησης και χρήσης πόρων». Επιπλέον, υπάρχουν λίγες ενδείξεις πως οι τουρκικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν και ταυτοποιήσουν ευρύτερα δίκτυα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όταν δεν εμπλέκονται πολίτες που κατηγορούνται ότι είναι σύμμαχοι του κληρικού Φατουλάχ Γκιουλέν και ότι συμμετείχαν στη διοργάνωση του αποτυχημένου στρατιωτικού πραξικοπήματος του 2016, σύμφωνα με τη FATF.

Από έντεκα αποτελεσματικά μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, η τουρκική κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε «σημαντικές» ή «θεμελιώδεις» βελτιώσεις σε εννέα.

Στην περίπτωση που η τουρκική κυβέρνηση δεν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα που έχει εντοπίσει η διεθνής οργάνωση, τότε απειλείται κινδυνεύει να μπει στον «γκρίζο κατάλογο» της FATF μαζί με άλλες χώρες όπως το Πακιστάν, η Μογγολία και η Υεμένη, που θεωρείται ότι δεν καταπολεμούν στον βαθμό που θα έπρεπε το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Κάτι τέτοιο θα είχε σοβαρή επίπτωση «στην εμπιστοσύνη που δείχνουν οι επενδυτές» προς την Τουρκία, λέει στους Financial Times η κ. Ελίζαμπεθ Ρόζενμπεργκ, από το think tank Center for a New American Security.

Οι κατηγορίες που εξαπολύει η FATF κατά της Αγκυρας αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν αναλογιστεί κανείς ότι η κυβέρνηση ελέγχει όλο και πιο στενά το τουρκικό τραπεζικό σύστημα, ιδίως μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το 2016. Σύμφωνα με το Bloomberg, έντεκα υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών εκδιώχθηκαν από τη θέση τους τα δύο τελευταία χρόνια, ύστερα από εντολή της εποπτικής αρχής τραπεζών, την οποία επιβλέπει ο γαμπρός του Τούρκου προέδρου και υπουργός Οικονομικών, Μπεράτ Αλμπαϊράκ.