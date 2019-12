Γυαλιά του Τζον Λένον πουλήθηκαν 184.000 δολάρια

Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου που φορούσε ο Τζον Λένον πουλήθηκαν στην τιμή των 137.000 αγγλικών λιρών (περίπου 184.000 δολάρια) σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's στο Λονδίνο.

Ο Τζον Λένον τραγουδιστής των θρυλικών Beatles, ο οποίος δολοφονήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 8 Δεκεμβρίου του 1980 είχε ξεχάσει τα γυαλιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του Ρίνγκο Στάρ, μέλους του συγκροτήματος το 1968.

Τα γυαλιά πουλήθηκαν από τον Άλαν Χέρινγκ, ο οποίος εργαζόταν ως οδηγός για τον Ρίνγκο Σταρ. Σε επιστολή του που δημοσιεύθηκε από τον οίκο δημοπρασιών ανέφερε: «Είχα πάρει τον Τζον, τον Ρίνγκο και τον Τζορτζ (Χάρισον) στη Μερσέντες του Ρίνγκο και τους πήγαινα στο γραφείο. Όταν βγήκε ο Τζον διαπίστωσα ότι άφησε τα γυαλιά ηλίου στο πίσω κάθισμα και ότι ένας φακός και ένας βραχίονας ήταν σπασμένοι.

Ρώτησα τον Τζον αν ήθελε να τα επιδιορθώσω και να του τα επιστρέψω και μου είπε να μην ανησυχώ, ότι ήταν μόνο για φιγούρα. Δεν τα έφτιαξα ποτέ. Τα κράτησα όπως τα άφησε ο Τζον» δήλωσε ο Χέρινγκ εργαζόταν αρχικά για τον Χάρισον και αργότερα για τον Ρίνγκο Σταρ.

Όπως εξήγησε την εποχή εκείνη είχε παρακολουθήσει τις ηχογραφήσεις των Beatles για τα άλμπουμ White Album, Abbey Road και Let It Be και ήταν υπέροχη περίοδος, που ήταν κοντά τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ