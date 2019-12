Βενεζουέλα: Οργή για τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια ενώ η χώρα υποφέρει από μπλακ άουτ

Αντιπαράθεση μέσα στις γιορτές πυροδότησε η απόφαση της κυβέρνησης της Βενεζουέλας να κρεμάσει χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια σε μεγάλες πόλεις, με πολλούς πολίτες να υποστηρίζουν ότι αυτοί οι στολισμοί δεν έχουν καμία θέση σε μια χώρα που υποφέρει από χρόνια μπλακ άουτ.

Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στο Καράκας, που τοποθετήθηκε από τον Νοέμβριο, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έναν φωτισμένο σταυρό στην κορυφή του βουνού που περιβάλλει την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Η δημοτική σύμβουλος του Καράκας Καρολίνα Τσεστάρι υπεραμύνθηκε της απόφασης να φωτιστούν 22 δημόσιοι χώροι, μεταξύ αυτών τμήμα του μολυσμένου ποταμού Γκουάιρε.

Σύμφωνα με την ίδια, η κατανάλωση ρεύματος είναι χαμηλή χάρη στις λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας που παρείχε στις αρχές η Κίνα και οι φωτισμοί θα προσφέρουν εορταστική νότα στις ασθενέστερες οικονομικά οικογένειες.

The perfect Christmas allegory of Venezuela: In a country chronic and fatal power outages, Maduro's regime decorates the open sewer that is El Guaire, the river that runs through Caracas, with lights. pic.twitter.com/M8z63Dy78r