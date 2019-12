Δικαίωση έπειτα από 25 χρόνια για τη... χριστουγεννιάτικη Μαράια Κάρεϊ

Είναι ίσως το πιο δημοφιλές, χαρούμενο και στιχουργικά εύπεπτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι των τελευταίων δεκαετιών. Παρ’ όλα αυτά το «All I want for Christmas is you», της Μαράια Κάρεϊ, δεν είχε ποτέ καταφέρει να φθάσει στο νούμερο 1 του αμερικανικού τοπ τεν. Το πέτυχε εφέτος, 25 ολόκληρα χρόνια αφότου κυκλοφόρησε, συνεπικουρούμενο από το Spotify. Πρόκειται για το 19ο No 1 τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ, γεγονός που τη φέρνει εγγύτερα στο ρεκόρ των Μπιτλς, που είχαν 20 No 1 σινγκλ στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Είναι επίσης το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που φιγουράρει στην πρώτη θέση των αμερικανικών τσαρτ, μετά το «The Chipmunk Song» (Christmas Don’t Be Late), το 1958. «Τα καταφέραμε», ήταν το πανηγυρικό τουίτ της Κάρεϊ. «Είναι κάτι που σκέφτονταν διαρκώς οι φανατικοί οπαδοί μου. Αυτό μου λένε και οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά μου, όλο τον χρόνο. Δεν χρειάζομαι πλέον κάτι άλλο για να επιβεβαιώσω την ύπαρξη του τραγουδιού αυτού. Παλιά συνήθιζα να το αναλύω κάθε φορά που το άκουγα, αλλά τώρα, σε αυτό το σημείο, αισθάνομαι ότι πλέον μπορώ να το διασκεδάσω. Αγαπώ τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, αληθινά. Ξέρω ότι είναι μελό, αλλά δεν με νοιάζει», είπε σε συνέντευξή της στους Τimes της Νέας Υόρκης.

Η Κάρεϊ ευεργετήθηκε από την άνοδο του streaming, καθώς το τραγούδι περιλαμβάνεται στις χριστουγεννιάτικες λίστες των Spotify, Apple Music και άλλων εφαρμογών. Οι αναλυτές της Nielsen ανέφεραν χθες ότι οι ακροάσεις του τραγουδιού μέσω streaming αυξήθηκαν από 12,6 εκατ. το 2014, σε 61 εκατ. το 2016 και σε 185 εκατ. το 2018. Εφέτος, η Κάρεϊ κυκλοφόρησε μια νέα εκδοχή του μουσικού βίντεο του τραγουδιού, του οποίου η θέαση, μαζί με εκείνη των δύο προηγούμενων βίντεο κλιπ, μετρούν για την κατάταξή του στο τοπ 10.

Εως το Νο 2 στη Βρετανία

Εκτός από τη δημιουργία ενός παιδικού βιβλίου και μιας ταινίας κινουμένων σχεδίων βασισμένης στο τραγούδι, η Κάρεϊ το χρησιμοποίησε ως κεντρικό θέμα για τις χριστουγεννιάτικες περιοδείες της τα τελευταία χρόνια. Οπως επισημαίνει σε σχετικό άρθρο του ο Guardian, το κομμάτι γράφτηκε σε λιγότερη από μία ώρα, από την Κάρεϊ και τον Ουόλτερ Αφανάσιεφ, και δεν κατόρθωσε να γίνει ποτέ Νο 1 ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρέμεινε όμως τρεις εβδομάδες στο Νο 2, το 1994.

Οπως στις ΗΠΑ, έτσι και στη Βρετανία, το «All I Want for Christmas Is You» γνώρισε τεράστια επιτυχία τα τελευταία χρόνια, ελέω streaming. Επέστρεψε στα τσαρτ, για πρώτη φορά, το 2008, φθάνοντας στο νούμερο 4, και τις δύο προηγούμενες χρονιές ήταν στο Νο 2. Εφέτος βρίσκεται στο Νο 6, καθώς χρησιμοποιήθηκε σε διαφήμιση τσιπς στο Ηνωμένο Βασίλειο.