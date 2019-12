Η παραπομπή Τραμπ βασικό αίτημα μέσα και έξω από το Κογκρέσο (φωτογραφίες)

Ξεκίνησε σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων - η οποία ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς - η ιστορική συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της οποίας θα τεθεί προς έγκριση το κατηγορητήριο σε βάρος του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να γίνει ο τρίτος πρόεδρος των ΗΠΑ που θα παραπεμφθεί σε δίκη με το αίτημα της καθαίρεσης.

Οι συζητήσεις - που αναμένεται να ολοκληρωθούν τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας - θα οδηγήσουν σε ψηφοφορία επί δύο κατηγοριών εναντίον του Τραμπ: κατάχρηση εξουσίας και παρακώλυση της καλής λειτουργίας του Κογκρέσου.

«Ο Τραμπ πρέπει να φύγει», «Ο κόσμος κοιτάζει», «Προστατεύστε το Σύνταγμα»: Κρατώντας πλακάτ με τα παραπάνω συνθήματα, ένα πλήθος εκατοντάδων ανθρώπων συγκεντρώθηκε σήμερα το πρωί μπροστά από το Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον, για να στηρίξει τους βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος που ετοιμάζονται να εγκρίνουν το κατηγορητήριο σε βάρος του Αμερικανού προέδρου.

Περιστοιχισμένοι από αμερικανικές σημαίες, οι διαδηλωτές ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα, το οποίο φώναζαν απευθυνόμενοι στους βουλευτές που συνεδριάζουν κάποιες εκατοντάδες μέτρα μακρύτερα: «Κάντε τη δουλειά σας!».

Οι εκφωνητές διαφόρων οργανώσεων, οι οποίες απηύθυναν το κάλεσμα για την κινητοποίηση, ανέβαιναν στη μικρή σκηνή, που είχε στηθεί μπροστά από το εμβληματικό τρούλο του Κογκρέσου, ενώ περιστοιχίζονταν από μεγάλα πορτοκαλί γράμματα που σχημάτιζαν τη λέξη «Παραπομπή».

«Ο πρόεδρός μας είναι ένας εγκληματίας», «ένας προδότης», είπε η 37χρονη Σουζάνα Κάνερ, που συμμετείχε στη διαδήλωση. Οι Ρεπουμπλικάνοι «είναι έτοιμοι να αψηφήσουν το Σύνταγμα απλά για να κρατήσουν τον δικό τους άνθρωπο στην εξουσία. Είναι αποκρουστικό» είπε οργισμένη η 37χρονη.

Στην κινητοποίηση έδωσαν το παρών όλες οι γενιές. Μια ομάδα μαθητών λυκείου από την πολιτεία της Βιρτζίνια συμμετείχε επίσης, με στόχο να ακουστεί η φωνή της. «Θέλουμε ο κόσμος να μάθει ότι θα ψηφίσουμε στις επόμενες εκλογές και βλέπουμε όσα κάνει ο Τραμπ. Αρκετά!» είπε η 17χρονη Άννα Μελέσκι.

Στην απέναντι πλευρά του δρόμου, μονάχα τρεις υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ στέκονταν για να στηρίξουν τον Αμερικανό πρόεδρο. Στο πλακάτ που κρατούσαν αναγραφόταν το σύνθημα: «Παραπέμψτε την Πελόζι», την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία και ανακίνησε εξ αρχής το θέμα της παραπομπής του Τραμπ σε δίκη.

Μερικές ώρες πριν από την ψηφοφορία, ο Ντόναλντ Τραμπ διακήρυξε άλλη μια φορά σήμερα το πρωί την αθωότητά του. «Μπορείτε να πιστέψετε πως θα τεθώ σήμερα υπό κατηγορία από τη ριζοσπαστική αριστερά, τους Δημοκρατικούς που δεν κάνουν τίποτα, ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΚΑΚΟ!Απαίσιο πράγμα. Αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί σε κανέναν άλλο πρόεδρο», έγραψε στο Twitter ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ, ζητώντας από τον αμερικανικό λαό να προσευχηθεί.

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER!