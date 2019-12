Ο χρόνος που έχει περάσει από τις 2 Δεκεμβρίου, όταν άρχισε να τρέχει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ακόμη λίγος. Γι’ αυτό κρίνονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα μηνύματα που έχουν λάβει έως τώρα οι αρμόδιοι του ΕΚΠΑ από τις πρεσβείες χωρών στην Ελλάδα και τις πρεσβείες της Ελλάδας σε άλλες χώρες. Και δεν έχουν ενημερωθεί μόνο διπλωματικές υπηρεσίες. Η σχετική πληροφορία έχει κατευθυνθεί σε φορείς Εκκλησιών (Αρχιεπισκοπή ΗΠΑ, Πατριαρχεία κ.ά.) σε όλο τον κόσμο και σε εκπαιδευτικούς φορείς. Το πρόγραμμα, με δίδακτρα, στοχεύει να προσελκύσει φοιτητές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα, με τίτλο BA Program in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece, προσφέρεται από τη Φιλοσοφική Σχολή και εστιάζει στη μελέτη της ελληνικής αρχαιότητας. Θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, και, όπως αναφέρει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θάνος Δημόπουλος, ήδη έχουν εκφράσει ενδιαφέρον συμμετοχής φοιτητές από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τα αρμόδια στελέχη έχουν ήδη ενημερωθεί οι πρεσβείες χωρών στην Ελλάδα των ΗΠΑ, Αραβικών Εμιράτων, Κίνας, Ινδίας, Ελβετίας Νορβηγίας, Βραζιλίας, Μεξικού, Κορέας, Ισραήλ, Κούβας, Ρωσίας, Αυστραλίας, Ιαπωνίας, Καναδά, Ινδονησίας, Αλγερίας, Νέας Ζηλανδίας. Επίσης, έχει υπάρξει επαφή με πρεσβείες της Ελλάδας σε άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, Ελβετία, Αυστραλία, Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Κίνα, Ρωσία, Βραζιλία, Νότια Αφρική, Ιαπωνία, Καναδά, Κορέα καθώς και σε προξενεία, κυρίως όπου υπάρχει ελληνική ομογένεια. Ενδεικτικά, από το γενικό προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, το σχετικό ενημερωτικό υλικό προωθήθηκε σε εκκλησίες και άλλους ομογενειακούς φορείς, σε όλους τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς του στη Βόρεια και Νότια Αμερική, καθώς και στους διευθυντές των σχολείων, τα τμήματα Ελληνικών Σπουδών στα πανεπιστήμια της περιοχής της Νέας Υόρκης και στην Ομοσπονδία Συλλόγων Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής. Τέλος, ενημερώθηκε το Γραφείο Παιδείας της Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής στις ΗΠΑ.

Εκτός από τη Δύση, οι υπηρεσίες του ΕΚΠΑ έχουν στραφεί και στις ισχυρές αγορές της Κίνας και της Ινδίας από όπου το ενδιαφέρον είναι ενθαρρυντικό. «Σημασία έχει να δουλέψεις και πολύ με προσωπικές επαφές, να είσαι σε ετοιμότητα να απαντήσεις σε ερωτήσεις, να επανέρχεσαι· να μη στέλνεις ένα απλό ενημερωτικό και να περιμένεις να υπάρξουν αποτελέσματα» λέει στην «Κ» η Μαρία Βαρδάκη, αρμόδιο στέλεχος του ΕΚΠΑ. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαρτίου 2020 και οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://baag.uoa.gr/application.

Ανησυχία για την αξιολόγηση της ΑΔΙΠ

Τις ανησυχίες του για την παρουσία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ENQA) εκφράζει ο κ. Παντελής Κυπριανός, πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ), η οποία πρόκειται να καταργηθεί. Η ρύθμιση προωθείται προς ψήφιση έως τα τέλη Ιανουαρίου. Οπως ανέφερε στην «Κ» ο κ. Κυπριανός, «το τριήμερο 28 με 30 Ιανουαρίου Ευρωπαίοι ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες απεσταλμένοι από την Ευρωπαϊκή Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ENQA) θα βρεθούν στην Αθήνα για την εξωτερική αξιολόγηση της ΑΔΙΠ. Η ΑΔΙΠ βρίσκεται σε διαδικασία επαναξιολόγησης από την ENQA. Η ENQA από κοινού με άλλους Ευρωπαίους συγκρότησε το EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education). Η ένταξη στο EQAR δίνει τη δυνατότητα σε μια Αρχή να πιστοποιήσει ιδρύματα και προγράμματα πέρα από τον εθνικό της χώρο. Μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία της επαναπιστοποίησης τη στιγμή που καταργείται η ΑΔΙΠ;».