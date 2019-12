Φωτογραφία: Άγγελος Γιωτόπουλος

Ξεσκονίζουμε δύο εκδόσεις της Assouline για την τέχνη του καλού οικοδεσπότη.

Συνεντεύξεις με τη μορφή του σχηματικού ερωτηματολογίου του Προυστ, με τις ερωτήσεις να αφορούν τις αρετές του καλού οικοδεσπότη. Αυτό είναι το φορμά του παιγνιώδους βιβλίου «Dinner diaries», το οποίο μας αφήνει να κρυφοκοιτάξουμε από την κλειδαρότρυπα στα σπίτια και στις ζωές επιφανών socialites της υψηλής κοινωνίας. Η πιο διάσημη είναι μάλλον η Ιβάνκα Τραμπ (ας το αντιπαρέλθουμε). Για τους υπολοίπους δεν ορκίζομαι ότι θα έχετε ξανακούσει. Άνθρωποι της μόδας, επιχειρηματίες, σεφ και άλλοι που συστήνονται με την ιδιότητα του φιλανθρώπου (!).

Αν ξεπεράσουμε την αμηχανία της διαλογής, θα δούμε τον λόγο για τον οποίο τους επέλεξε ο συγγραφέας Daniel Cappello, και είναι απλός. Ένας προς έναν γνωρίζουν την τέχνη της παράθεσης ενός δείπνου, πώς να σκηνοθετούν το τέλειο πάρτι. Μη φανταστείτε ότι θα μας δώσουν συνταγές μαγειρικής, αλλά συνταγές γενικές για την επιτυχή έκβαση της βραδιάς. Το είδος της μουσικής, ο αριθμός των καλεσμένων, το δίλημμα «μπουφές ή καθιστό δείπνο», η δεξιότητα της ψιλοκουβέντας, όλα αυτά είναι ζητήματα στα οποία καλούνται να δώσουν απαντήσεις. Αν μας είναι χρήσιμο το βιβλίο; Όχι. Είναι όμως ένα ενδιαφέρον, αν και μεγαλομανιακό, ανάγνωσμα που τροφοδοτεί την ονειροφαντασία. Με την ίδια μορφή του ερωτηματολογίου έχει γραφτεί και το δεύτερο βιβλίο. Ακόμα πιο ακραίο εδώ το εύρημα: πώς επιλέγουμε το κρασί που θα πιούμε στο αεροπλάνο. Πόσο σας αφορά αυτή η γνώση; θα μου πείτε.

Ξεφύλλιζα και ξεφύλλιζα, όμως, και ομολογώ ότι άρχισα να το διασκεδάζω σαν να βλέπω ένα επεισόδιο από το «The Crown». Τα ίδια αντανακλαστικά ερέθισε η ανάγνωση. Η σελ. 23 συγκεκριμένα πραγματεύεται «Τα καλύτερα Vintages για να απολαύσεις στο τζετ σου». Ε, μπορείς να μη χαμογελάσεις; Πέρα από τους αστεϊσμούς, πάντως, υπάρχει εδώ σοβαρή πληροφορία περί οίνου, που μπορεί να μας φανεί χρήσιμη και αφού... προσγειωθούμε. Το καλύτερο κρασί για δώρο, το καλύτερο οινικό βιβλίο, το αγαπημένο σας αφρώδες, ποιες αρετές αναζητάτε σε ένα κρασί είναι μερικές από τις ερωτήσεις στις οποίες καλούνται να απαντήσουν οι συμμετέχοντες – όλοι τους σημαντικοί άνθρωποι του κρασιού. Ανάμεσά τους οινοποιοί από τα σπουδαιότερα οινοποιεία του κόσμου, όπως το Château Margaux και το Château Latour, βραβευμένοι σομελιέ, σεφ και εστιάτορες, οινοκριτικοί και –ταρατατά!– η Σοφία Κόπολα. Μη με ρωτήσετε γιατί.

Daniel Cappello, «Dinner diaries: Reviving the Art of the Hostess Book», εκδ. Assouline, 2014, σελ. 96, γλώσσα: αγγλικά.

Tom Harrow, «The Wine in the Sky Questionnaire», εκδ. Assouline, 2018, σελ. 98, γλώσσα: αγγλικά.