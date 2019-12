Εσύ, πόσες ώρες κοιμήθηκες χθες;

Ενήλικοι στην ΕΚΤ

Ο Γιάνης Βαρουφάκης το είχε εκμεταλλευθεί στο έπακρο για να «πουλήσει» τον εαυτό του και το βιβλίο του. Το στόρι, άλλωστε, έγινε πρόσφατα και ταινία από τον Κώστα Γαβρά. Θυμίζω απλώς ότι η πατρότητα της φράσης «Ενήλικοι στην αίθουσα» (Adults in the room) ανήκει στην Κριστίν Λαγκάρντ. To εκστόμισε τον δραματικό Ιούνιο του 2015, ως «καρφί» προς τον Βαρουφάκη, λέγοντας τότε ότι «για να γίνει διάλογος, πρέπει να υπάρχουν ενήλικοι στην αίθουσα».

Ε, έχω την εντύπωση ότι τους βρήκε. Το λέω διότι πληροφορούμαι ότι προς το τέλος της συνάντησης που είχε το απόγευμα της Τρίτης στο στρατηγείο της ΕΚΤ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη –παρουσία του Χρήστου Σταϊκούρα και του Γιάννη Στουρνάρα–, η Λαγκάρντ είπε κάτι του τύπου «Αλληλούια! Επιτέλους μια συζήτηση με κανονικούς ανθρώπους που ξέρουν για τι πράγμα μιλούν». Αυτό πόνεσε...



2021 με τηλεδιάσκεψη

«Πόση κανονικότητα να αντέξει κανείς;» διερωτήθηκα χθες με αφορμή τη σημερινή πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» στο Χίλτον, άλλοτε τόπο του μνημονιακού «εγκλήματος» για τους συριζαίους. Το σχόλιό μου ενόχλησε άνθρωπό μου στην επιτροπή, που έσπευσε να μου εξηγήσει ότι το Χίλτον προτιμήθηκε επειδή ανταποκρίθηκε στα πολύ στενά χρονικά περιθώρια που είχε η Ολομέλεια της επιτροπής, ειδικά σε ό,τι αφορά την απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή. Το τελευταίο έχει τη σημασία του, καθώς τα σημαντικά μέλη της επιτροπής που έρχονται από το εξωτερικό δεν μπορούσαν όλα ούτε θα μπορούν να είναι πάντα εκεί, και μετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.



Mix & match

Οπως και να ’χει, ήταν η πρώτη φορά που το ενδιαφέρον «mix & match» της επιτροπής «μίλησε» από μόνο του με τις εικόνες, αν κρίνω από τα στιγμιότυπα που μου μετέφεραν και τα οποία έδωσαν το στίγμα της χθεσινής, πρώτης συνεδρίασής της. Οπως, ας πούμε, το γεγονός ότι απέναντι από τον ρασοφόρο μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιο καθόταν ο μοντέρνα ντυμένος Δημήτρης Παπαϊωάννου, ενώ στην ίδια αίθουσα βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, ο Στάθης Καλύβας και ο Βασίλης Ράπανος. Ή ότι, όπως σημείωσε κάποια στιγμή στη διάρκεια της συνεδρίασης η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου, «το 1821 επί της ουσίας δεν διδάσκεται στα σχολεία».



Οπως στους Ολυμπιακούς

Κρατώ ακόμη την πρόθεση της επιτροπής να βγάλει στον «αέρα» σχετική ψηφιακή πλατφόρμα, όπου ο καθένας θα μπορεί να καταθέσει πρόταση για εκδήλωση/πρωτοβουλία για το «Ελλάδα 2021» με ή χωρίς χρηματοδότηση (όπου δεν υπάρχει, θα τη βρει η επιτροπή). Μου λένε ότι οι προτάσεις θα γίνουν φύλλο και φτερό. Ας κερδίσει ο καλύτερος! Μένω στο στίγμα που έδωσε η Γιάννα Αγγελοπούλου, αφού είπε –σε ελεύθερη απόδοση– ότι στόχος της επιτροπής δεν είναι να οργανώσει εκδηλώσεις με πρωταγωνιστή το... τσαρούχι, αλλά να κάνει σύνδεση των 200 χρόνων από την Επανάσταση με τη σύγχρονη Ελλάδα, αφήνοντας πίσω της χειροπιαστά έργα: όπως, για παράδειγμα, το campus ενός ξένου πανεπιστημίου στην Ελλάδα ή η διαχείριση απορριμμάτων από μια τοπική κοινωνία. Κάν’ το όπως στους Ολυμπιακούς.

Να σκάσετε...

Την ιστορία αφηγείτο χθες γελώντας στο εντευκτήριο της Βουλής η Ζέττα Μακρή. Οτι την προηγούμενη ημέρα, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια, υπήρξε βουλευτής της πλειοψηφίας που έστειλε επιτόπου μήνυμα στον πρόεδρο της Βουλής του τύπου «κλείστε τη θέρμανση. Θα σκάσουμε!». «Αυτό θέλω. Να σκάσετε!», του απάντησε ο Κώστας Τασούλας με το γνωστό του χιούμορ, όπως αφηγήθηκε η Μακρή. Εντελώς τυχαία, ο Τασούλας ήταν εκείνη την ώρα εκεί και την άκουσε, επιβεβαιώνοντας μάλιστα την ιστορία. Πληροφόρησε δε την ομήγυρη των παρόντων βουλευτών ότι κάποιος του έκανε δώρο ένα διακοσμητικό... παγώνι, το οποίο σκοπεύει να κάνει δώρο στη γάτα του για να παίζει...