Μόσχα: Πυροβολισμοί και τρεις νεκροί στην έδρα της Ρωσικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (βίντεο)

Ένοπλη επίθεση στο κέντρο της Μόσχας, στην έδρα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας FSB (πρώην KGB) στην περιοχή Λιουμπιάνκα, σημειώθηκε το απόγευμα, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 2 με 3 νεκρούς.

Σύμφωνα με την FSB, ο ένοπλος δράστης «εξουδετερώθηκε» ενώ τα στοιχεία της ταυτότητάς του παραμένουν άγνωστα.

Αντικρουόμενες πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι οι δράστες της επίθεσης ήταν τρεις, οπλισμένοι με αυτόματα όπλα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροροφίες, υπάρχουν τρεις νεκροί από την επίθεση.

FSB shooting: Three dead after gunfire breaks out at Russian intelligence office in Moscow https://t.co/gsDubMDWfM