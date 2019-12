Τρομοκρατική επίθεση στη Ρωσική Υπηρεσία Ασφαλείας: Νέα έκρηξη σε κοντινή απόσταση

Ένοπλη επίθεση στο κέντρο της Μόσχας, στην έδρα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας FSB (πρώην KGB) στην περιοχή Λιουμπιάνκα, σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης. Οι πρώτες επιβεβαιωμένες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό, ενώ η ρωσική εφημερίδα Izvestia, επικαλούμενη πηγή της, μεταδίδει ότι οι νεκροί είναι τρεις.

Στις 19.25 το πρακτορείο Reuters μετέδωσε, επικαλούμενο μαρτυρία, ότι σε κοντινή απόσταση από τα γραφεία της FSB έχει σημειωθεί έκρηξη, ενω το υπουργείο της χώρας ενημέρωσε ότι ο αριθμός των τραυματιών έχει φθάσει τους πέντε.

Την επίθεση επιβεβαίωσε και η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας FSB, κάνοντας γνωστό ότι άγνωστος άνοιξε πυρ κοντά στην έδρα της. Το Reuters αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη στην είσοδο του κτιρίου.

Σύμφωνα με την FSB, ο δράστης έχει πέσει νεκρός, τα δε στοιχεία του ταυτοποιούνται.

Στην περιοχή όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, αναπτύχθηκαν ειδικές δυνάμεις με αυτόματα όπλα. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και ζήτησε από τους πολίτες να απομακρυνθούν. Πέντε ασθενοφόρα εθεάθησαν να αναχωρούν από το σημείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πάνοπλους αστυνομικούς να τρέχουν στους δρόμους κοντά στα κεντρικά γραφεία της FSB

Доложили, что в здании ФСБ на Лубянке стрельба. В городе введён план "Сирена".



По неподтверждённой информации, погибли два сотрудника pic.twitter.com/nq44gIWl5M — Путин говорит (@CzarSays) December 19, 2019

FSB shooting: Three dead after gunfire breaks out at Russian intelligence office in Moscow https://t.co/gsDubMDWfM — Sky News (@SkyNews) December 19, 2019

Λίγη ώρα αργότερα ακούστηκαν νέοι πυροβολισμοί στο ίδιο σημείο, ενώ ένας αστυνομικός εθεάθη να κείτεται αναίσθητος στο έδαφος, ενώ η αστυνομία επέκτεινε την περιοχή αποκλεισμού κοντά στο σημείο των πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε για το περιστατικό έξω από το κτίριο της FSB.Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες χαρακτηρίζουν το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στη Μόσχα "τρομοκρατική ενέργεια", μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο RT, με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Unknown armed people attacked FSB (former KGB) building in Moscow, one FSB officer dead pic.twitter.com/hTn1TimMfF

— Russian Russia (@insiderussia12) December 19, 2019