Πρόσωπα της Παρασκευής

Τους λόγους για τους οποίους άφησε τη δημοφιλέστατη σειρά «The Affair», το 2018, αποκάλυψε η Ρουθ Γουίλσον. Η Αγγλίδα πρωταγωνίστρια της σειράς κάνει λόγο για «τοξικό περιβάλλον», ενώ φαίνεται πως διαφωνούσε με τις αλλεπάλληλες ερωτικές σκηνές, με το ανάλογο γυμνό να τις συνοδεύει. Βασικό πρόβλημα, μάλιστα, ήταν η δημιουργός της σειράς, Σάρα Τριμ, η οποία σύμφωνα με τη Γουίλσον έκανε σχόλια για την εμφάνιση των ηθοποιών, «που θα περίμενες να βγαίνουν από στόμα άνδρα τη δεκαετία του 1950».

(...) Η δημιουργός του πολυσυζητημένου –και εξαιρετικού– τηλεοπτικού «When They See Us», Εϊβα Ντιβουρνέ, επιστρέφει με μια σειρά ανθολογίας, αυτή τη φορά με πολύ διαφορετικό περιεχόμενο. Το «Cherish the Day» αφηγείται την ιστορία των σχέσεων μεταξύ ζευγαριών, με κάθε επεισόδιο να συμπυκνώνει 24 ώρες.

(...) Ανακοινώθηκαν οι κεντρικές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων, οι οποίες φέτος περιλαμβάνουν και δύο μεγάλες συναυλίες στην πλατεία Συντάγματος. Συγκεκριμένα, την παραμονή των Χριστουγέννων εκεί θα βρεθούν οι Onirama, ενώ στις 27/12 ένα νέο πάρτι θα έχει για πρωταγωνιστή τον Μύρωνα Στρατή. Οι ώρες έναρξης είναι στις 7 μ.μ. και στις 6 μ.μ., αντίστοιχα, και προφανώς η είσοδος είναι ελεύθερη. Ολόκληρο το εορταστικό πρόγραμμα στο christmasinathens.gr.