Ανθρωπόμορφα αντικείμενα, λαμπερά χρώματα, γραφιστικά μοτίβα με φαντασία. Ό,τι χαρακτηρίζει το κίνημα Memphis δεν ήταν ποτέ βαρετό. Η έκδοση «More is More – Memphis, Maximalism, and New Wave Design» (εκδ. teNeues) παρουσιάζει ένα από τα σημαντικότερα κινήματα για το ντιζάιν του 20ού αιώνα μέσα από παραδείγματα κατοικιών, ξενοδοχείων κ.ά., που δείχνουν πώς αρχιτέκτονες και σχεδιαστές υιοθέτησαν το εκκεντρικό Memphis style αντιδρώντας στην κυριαρχία του φονξιοναλισμού. books-teneues.com

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΩΗΣ Έως 02/02/2020





H έκθεση «Chagall, Picasso, Mondrian and Others – Migrant Artists in Paris» του Μουσείου Stedelijk ασχολείται με το θέμα της μετανάστευσης, προβάλλοντας το έργο περισσότερων από 50 μετα–ναστών καλλιτεχνών που έζησαν και εργάστηκαν στο Παρίσι μεταξύ 1900 και 1950. Παράλληλα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν τη μεγάλη συλλογή από πί–νακες του Marc Chagall που συν–απαρτίζουν τη μόνιμη συλλογή.

stedelijk.nl

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ Έως 17/05/2020



© courtesy of the Carnegie Museum of Art



Το Los Angeles County Museum of Art διοργανώνει την πρώτη αναδρομική έκθεση της Julie Mehretu (1970-). Τα 40 έργα της σε χαρτί και τα 35 ζωγραφικά που παρουσιάζονται έλκουν το θέμα τους από την παγκόσμια ιστορία, την αποικιοκρατία, τον πόλεμο, τη διασπορά κ.ά. Η Mehretu, ωστόσο, τα απεικόνισε μέσα από καλλιτεχνικές μεθόδους που εμπνέονται από την αρχιτεκτονική, τα αφηρημένα σχήματα της παραστατικής τέχνης, το τοπίο. Στις εικόνες της το παιχνίδι με την κλίμακα δίνει αφορμή για εξερεύνηση στον επισκέπτη.

lacma.org