Ρωσία: Σιωπή από τις αρχές για την πρωτοφανή χθεσινή επίθεση στην έδρα της FSB

Οι ρωσικές αρχές σιωπούν σήμερα σχετικά με την ταυτότητα και τα κίνητρα του άνδρα που άνοιξε πυρ χθες Πέμπτη στην έδρα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλειας (FSB, πρώην KGB) στη Μόσχα, κοντά στην πλατεία Λουμπιάνκα, όπου βρίσκεται το επιβλητικό κίτρινο- καφέ κτίριο της FSB, περίπου δέκα λεπτά από το Κρεμλίνο, μία συνοικία όπου η αστυνομική παρουσία είναι πάντα μεγάλη.

Η FSB και η Επιτροπή Έρευνας της Ρωσίας, που έχει αναλάβει την έρευνα, είναι μέχρι τώρα φειδωλές στις ανακοινώσεις και έχουν μόνο επιβεβαιώσει την επίθεση και τον απολογισμό της. Ένας πράκτορας της FSB σκοτώθηκε και πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας πολίτης. Ο δράστης έπεσε νεκρός λίγο αργότερα από τις σφαίρες των δυνάμεων της τάξης.

Footage shows moment of shooting at #FSB HQ in #Moscow pic.twitter.com/4rn2C9imGH