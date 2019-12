Τα 8.000.000 ευρώ άγγιξε το μανιφέστο του Πιερ ντε Κουμπερντέν που σηματοδότησε την έναρξη των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Το, δεκατεσσάρων σελίδων, έγγραφο που χρονολογείται από το 1892 πουλήθηκε οκτώ φορές επάνω από την αρχική εκτίμηση, την οποία είχε ορίσει ο οίκος δημοπρασιών Sotheby΄s, και έφτασε τα 7.916.191 ευρώ. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που έχει καταβληθεί για ένα αθλητικό αντικείμενο.

Σε 5.000 λέξεις και 14 σελίδες ο βαρόνος Πιερ ντε Κουμπερντέν είχε συμπεριλάβει το όραμα του για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων μία διοργάνωση που θα αποτελούσε «ειρηνικό ανταγωνισμό των χωρών». Ο Γάλλος ιστορικός και φιλέλληνας οραματιζόταν ένα κόσμο ενωμένο κάτω από την «ομπρέλα» του αθλητισμού. «Οι νέες τεχνολογίες, οι εξελίξεις στην ανθρώπινη έρευνα προωθούν την πρόοδο του ανθρώπου. Ετσι, και οι αθλητικοί αγώνες δεν πρέπει να υπάρχουν μόνο στις στρατιωτικές επιδείξεις. Ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει πολλά στην ειρήνη», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο μανιφέστο του.

#AuctionUpdate Moments ago in our #NYC salesroom, the original Olympic Games manifesto soared to $8.8 million, more than 8.5x its $1 million high estimate following a 12-minute bidding battle. The manifesto outlines Pierre de Coubertin's vision for reviving the ancient games. pic.twitter.com/xoR4uAzs2t