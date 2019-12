Ο Παύλος Πολάκης, διαβάζω, δεν πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή είναι ανθρωπογενής και θεωρεί ότι οι ΑΠΕ είναι «ιδιω-τική αρπαχτή». Δεν έγιναν προσαγωγές μετά τα επεισόδια στο Μαρούσι. «Η ζήλια τον έκανε να ξεπερνά τα όρια» γράφεται για τη δολοφονία μιας γυναίκας από τον άντρα της στο Ηράκλειο. Το βίντεο μιας παλιάς τηλεοπτικής κόντρας μεταξύ Σκουρλέτη και Πεταλωτή κάνει τον γύρο του Twitter.

Ορισμένα από τα πράγματα που απασχόλησαν χθες. Ποια από όλες αυτές τις ειδήσεις θα μας απασχολεί του χρόνου τέτοια μέρα; Και πόσες άραγε από αυτές θα ανακαλέσουμε τις πιο κρίσιμες ώρες, όταν αυτές έρθουν, τότε που μένουμε μόνοι με τον εαυτό μας; Οχι πολύ... Χριστουγεννιάτικη σκέψη, θα πει κάποιος, αλλά, από την άλλη, πότε αναμετριέται κάποιος με τη ζωή του, πότε αναλογίζεται τι είναι σοβαρό και τι επουσιώδες, αν όχι στις γιορτές;

Με το τελευταίο του κείμενο «Η τέχνη τού να πεθαίνεις» (The Art of Dying), ο σπουδαίος κριτικός τέχνης του περιοδικού New Yorker Peter Schjeldahl, ο οποίος έχει διαγνωστεί με προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα, αποχαιρετά τους αναγνώστες του «στύβοντας» με τη μέθοδο της ψυχρής έκθλιψης μια ολόκληρη ζωή ώστε να μείνει μόνο το ζουμί της. «Ελεγα πάντα πως, όταν έρθει η ώρα μου, θα ήθελα να φύγω γρήγορα. Χάνεται όλη η πλάκα όμως έτσι», γράφει, αναγνωρίζοντας την πολυτέλεια του να έχεις πλήρη διαύγεια στο τέλος σου. «Πεθαίνοντας είναι η σειρά μου να παρατηρήσω τη ζωή από τη μακρινή της –και τώρα κοντινή– ακτή (...)

Σαν μια κάμερα τοποθετημένη στο πουθενά, που απορροφά κάθε τελευταία λεπτομέρεια του παλλόμενου κόσμου».

Δεν χρειάζεται να βρεθεί κάποιος στην ακτή για να κοιτάξει πίσω με καθαρό βλέμμα. «Επιτρέψτε μου να σας πω ότι, παρότι πορεύομαι με την πλάτη στον τοίχο, είμαι ένας απόλυτα ευτυχισμένος άνθρωπος», ανέφερε ο Θάνος Μικρούτσικος στον συγκλονιστικό χαιρετισμό του στα βραβεία «Επίλογος» στο Μουσείο Μπενάκη, μήνυμα που διάβασε ο γιος του Στέργιος, αφού ο συνθέτης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. «Με τη σημερινή ευκαιρία θέλω να πω σε όλους τους φίλους που είναι σήμερα εδώ: Μην αφήσετε καμιά στιγμή στη ζωή σας να πάει χαμένη. Ρουφήξτε κάθε δευτερόλεπτο. Ο χρόνος τρέχει τόσο γρήγορα. Διευρύνετε τις γνώσεις σας μέχρι τέλους. Συνεχώς να ονειρεύεστε. Κυνηγήστε την ουτοπία, όπως σας διαβεβαιώνω το έκανα εγώ και θα συνεχίσω, μέχρι τέλους». Αυτό για καλά Χριστούγεννα, με υγεία.