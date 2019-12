Εντυπωσιακή έκλειψη Ηλίου στην Ασία (φωτογραφίες - βίντεο)

Εντυπωσιακές εικόνες κατεγράφησαν κατά τη διάρκεια της δακτυλιοειδούς έκλειψης Ηλίου που ξεκίνησε στις 05:34 ώρα Ελλάδας ξημερώματα Πέμπτης από τη Σαουδική Αραβία.

Το μονοπάτι της έκλειψης μετακινήθηκε ανατολικά προς το Κατάρ, τη νότια Ινδία, τη Σρι Λάνκα, τον Ινδικό Ωκεανό και την Ινδονησία, καταλήγοντας στη νήσο Γκουάμ στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η έκλειψη ήταν ορατή από το μεγαλύτερο μέρος της Ασίας και της βόρειας Αυστραλίας. Επρόκειτο για την τρίτη και τελευταία ηλιακή έκλειψη του 2019.

Στις δακτυλιοειδείς εκλείψεις η Σελήνη είναι πολύ μακριά από τη Γη για να καλύψει πλήρως τον Ήλιο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας «δακτύλιος φωτιάς» γύρω από το σκοτεινό φεγγάρι, ενώ το ηλιακό στέμμα δεν είναι ορατό. Στις ολικές ηλιακές εκλείψεις ο σεληνιακός δίσκος καλύπτει κατά 100% τον ηλιακό δίσκο (η τελευταία είχε συμβεί τον Ιούλιο). Στις μερικές εκλείψεις το φεγγάρι καλύπτει μόνο ένα μέρος του Ήλιου.

