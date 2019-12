Independent: Ο «Κυνόδοντας» στις 40 καλύτερες ταινίες της δεκαετίας

Τη λίστα με τις 40 καλύτερες ταινίες από το 2010 έως και το 2019 – «ταινίες που αποκάλυψαν αλήθειες, αναπαράστησαν τα πιο άσχημα ένστικτά μας και έβαλαν αξιολάτρευτες αρκούδες στη φυλακή» δημοσίευσε ο βρετανικός Independent.

Ανάμεσά τους, στην 35η θέση, είναι ο «Κυνόδοντας» του πολυβραβευμένου Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου.

«Ο Κυνόδοντας είναι μια ζοφερή ιστορία απομόνωσης, αιμομιξίας, δολοφονίας γάτας και DIY οδοντιατρικής. Αλλά ο Γιώργος Λάνθιμος έχει μια κρυφή δύναμη στο μανίκι του: Όσο πιο πολύ σε φέρνει σε αμηχανία με τις ταινίες του, τόσο περισσότερο σε τραβά να τις δεις. Το έργο του δημιουργεί περιέργεια. Θέλουμε να λύσουμε το μυστήριο αυτών των περίεργων κόσμων και των ψυχρών, αδιανόητων χαρακτήρων τους. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις μας κάνει να επιστρέφουμε για περισσότερα» αναφέρουν οι συντάκτες της λίστας.

Αναλυτικά η λίστα με τις 40 καλύτερες ταινίες της δεκαετίας από το νούμερο 1 μέχρι το νούμερο 40:

1. Moonlight (2016)

2. Carol (2015)

3. Get Out (2017)

4. Αόρατη κλωστή (Phantom Thread) (2017)

5. Inside Llewyn Davis (2013)

6. American Honey (2016)

7. Paddington 2 (2017)

8. Mad Max: Fury Road (2015)

9. Δεν ήσουν ποτέ εδώ (You Were Never Really Here) (2017)

10. 20th Century Women (2016)

11. Κάτω από το Δέρμα (Under the Skin) (2013)

12. 12 χρόνια σκλάβος (12 Years a Slave) (2013)

13. Ξενοδοχείο Grand Budapest (The Grand Budapest Hotel) (2014)

14. Lady Bird (2017)

15. Ο γιος του Σαούλ (Son of Saul) (2015)

16. Ο εγωιστής γίγαντας (The Selfish Giant) (2013)

17. Stoker (2013)

18. Η πράξη του φόνου (The Act of Killing) (2012)

19. Roma (2018)

20. Μαύρος Κύκνος (Black Swan) (2010)

21. The Social Network (2010)

22. Anomalisa (2015)

23. Να με φωνάζεις με τ' όνομά σου (Call Me by Your Name) (2017)

24. Her (2013)

25. Δουνκέρκη (Dunkirk) (2017)

26. Boy (2010)

27. Selma (2014)

28. Melancholia (2011)

29. Η διαδοχή (Hereditary) (2018)

30. Μεγαλώνοντας (Boyhood) (2014)

31. Η επιστροφή (The Revenant) (2015)

32. Frances Ha (2012)

33. Σιωπηρό πάθος (A Quiet Passion) (2016)

34. The Edge of Seventeen (2016)

35. Κυνόδοντας (Dogtooth) (2010)

36. Shoplifters (2018)

37. Inside Out (2015)

38. Ο Ιρλανδός (The Irishman) (2019)

39. The Master (2012)

40. Once Upon a Time in Hollywood (2019)