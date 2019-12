Αεροπορική τραγωδία στο Καζακστάν - Τουλάχιστον 15 νεκροί και 66 τραυματίες (βίντεο-φωτογραφίες)

Σε τουλάχιστον 15 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους όταν επιβατικό αεροσκάφος Fokker-100 της εταιρείας Bek Air με 98 επιβαίνοντες συνετρίβη νωρίτερα σήμερα σε προάστιο της πρωτεύουσας του Καζακστάν, της Αλμάτι, ενώ άλλοι 66 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών. Από τους τραυματίες πολλοί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το αεροσκάφος έχασε ύψος στη διάρκεια της απογείωσης και προσέκρουσε πάνω σε έναν φράχτη και ένα διώροφο κτίριο μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο στο Αλμάτι. Σε ανακοίνωσή του στον επίσημο λογαριασμό στο Facebook το αεροδρόμιο ανέφερε ότι δεν προκλήθηκε πυρκαγιά και ότι η επιχείρηση διάσωσης άρχισε αμέσως μετά τη συντριβή.

Γυναίκα που επέζησε δήλωσε στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Tengrinews ότι άκουσε έναν «εκκωφαντικό θόρυβο» προτού το αεροπλάνο αρχίσει να χάνει ύψος. «Το αεροπλάνο πετούσε με κλίση. Ηταν όπως στις ταινίες. Ο κόσμος ούρλιαζε και έκλαιγε», δήλωσε.

Αλλος επιζών ανέφερε ότι το αεροπλάνο άρχισε να τρέμει περίπου δύο λεπτά μετά την απογείωση. «Το αεροπλάνο άρχισε να πέφτει όχι κάθετα αλλά σχηματίζοντας γωνία. Υπήρχε η αίσθηση πως είχε χαθεί ο έλεγχος», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ εξέφρασε μέσω Twitter τα συλλυπητήριά του στις «οικογένειες και τους φίλους» των θυμάτων του δυστυχήματος.

Συστήθηκε ειδικό κλιμάκιο αντιμετώπισης της κρίσης υπό τον πρωθυπουργό Άσκαρ Μάμιν, πρόσθεσε ο πρόεδρος Τοκάγεφ, τονίζοντας ότι εάν διαπιστωθεί πως υπάρχουν ποινικές ευθύνες για το δυστύχημα, «όλοι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν αυστηρά βάσει του νόμου».

Το Φόκερ κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση κατεπείγουσας απομάκρυνσης των κατοίκων της, είχε ανακοινώσει νωρίτερα το υπουργείο Βιομηχανίας. Το δικινητήριο, εκατονταθέσιο επιβατικό αεροσκάφος επρόκειτο να εκτελέσει πτήση προς τη Νουρ-Σουλτάν, την πρωτεύουσα της κεντρασιατικής χώρας.

Το υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης Υποδομών έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι πτήσεις με Φόκερ-100 μετά το δυστύχημα.

