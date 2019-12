Καναδικό δίκτυο «έκοψε» την εμφάνιση του Τραμπ στο «Μόνος στο σπίτι 2»

Αυτές τις ημέρες, όλες οι τηλεοράσεις του κόσμου προβάλουν τις δύο ταινίες του «Μόνος στο Σπίτι», κλασσική «χριστουγεννιάτικη» κωμωδία.

Το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο του Καναδά CBC δεν αποτέλεσε εξαίρεση αλλά έγινε viral το γεγονός ότι «έκοψε» την guest εμφάνιση του Αμερικανού προέδρου (τότε απλώς μεγιστάνα) από την ταινία του 1992 «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη2».

Στην ταινία, ο Τραμπ κάνει ένα πολύ σύντομο πέρασμα : συναντά τον μικρό Κέβιν ΜακΚάλιστερ μέσα στο ξενοδοχείο Plaza της Νέας Υόρκης, και του δείχνει που είναι το λόμπι.

Όμως, το Canadian Broadcasting Company ανακοίνωσε πως είχε αφαιρέσει τη guest εμφάνιση που είχε κάνει τότε ο Τραμπ - καθώς δεν ήταν ζωτική για την πλοκή- και συνολικά οκτώ λεπτά από την ταινία, ήδη από το 2014, προκειμένου να μείνει περισσότερος χρόνος για διαφημίσεις.

Το γεγονός προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από τους υποστηρικτές του Τραμπ, όσο και την αντίδραση του ίδιου του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος σχολίασε χιουμοριστικά στο Twitter: «Η ταινία δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια«.

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7