Οι πρώτες εκτιμήσεις για την αεροπορική τραγωδία στο Καζακστάν - Οι μαρτυρίες των επιζώντων

Τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας στο Καζακστάν, που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν 54, οι δέκα από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, αναζητούν οι αρχές.

Το αεροσκάφος της εταιρείας Bek Air συνετρίβη τα ξημερώματα της Παρασκευής λίγα λεπτά μετά την απογείωση από το Αλμάτι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Καζακστάν, αφού προσέκρουσε σε φράχτη και ένα διώροφο κτίριο.

At least 12 people are dead after a plane crashed into a two-storey building near an airport in Kazakhstan.



