Οι «απώλειες» του 2019: Σημαντικά πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή

Από την βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας Αφροαμερικανή Τόνι Μόρισον και τον πρώην Γάλλο προέδρο Ζακ Σιράκ, έως τον Γερμανό «μετρ» της υψηλής ραπτικής Καρλ Λάγκερφελντ, τον Νίκι Λάουντα και τον Κιθ Φλιν των The Prodigy, τα σημαντικότερα πρόσωπα που έφυγαν φέτος από τη ζωή.

Ιανουάριος

- 21: Εμιλιάνο Σάλα, 28 ετών, Ιταλοαργεντινός επιθετικός της Ναντ που έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα ενώ πήγαινε για να ενταχθεί στην ομάδα του Κάρντιφ όπου είχε πάρει μεταγραφή.

- 26: Μισέλ Λεγκράν, 86 ετών, Γάλλος συνθέτης, δημιουργός μουσικών θεμάτων για ταινίες του Ζακ Ντεμί όπως «Οι Ομπρέλες του Χερβούργου» και «Τα κορίτσια του Ροσφόρ», βραβεύθηκε τρεις φορές με Όσκαρ.

Φεβρουάριος

- 19: Καρλ ΛάγκερφελντΤ, 85 ετών, Γερμανός σχεδιαστής μόδας, ηγετική φυσιογνωμία της υψηλής ραπτικής, καλλιτεχνικός διευθυντής της Chanel για 36 χρόνια,

- 21: Στάνλεϊ Ντόνεν, 94 ετών, Αμερικανός σκηνοθέτης της ταινίας «Singin' in the Rain»

Μάρτιος

- 04: Λουκ Πέι, 52 ετών, Αμερικανός σταρ, ο «Ντύλαν» της τηλεοπτικής σειράς "Beverly Hills 90210".

- 04: Κιθ Φλιντ, 49 ετών, Βρετανός τραγουδιστής και leader του συγκροτήματος The Prodigy.

- 29: Ανιές Βάρντα, 90 ετών, πρωτοπόρος σκηνοθέτρια της γαλλικής Νουβέλ Βαγκ και φυσιογνωμία του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Απρίλιος

- 17: Αλαν Γκαρσία, 69 ετών, πρώην πρόεδρος του Περού. Αυτοκτόνησε λίγο πριν τη σύλληψή του στο πλαίσιο του σκανδάλου διαφθοράς Odebrecht.

Μάιος

- 20: Αντρεας Νκολάους Λάουντα, γνωστός ως «Νίκι», 70 ετών, Αυστριακός, ένας από τους δύο οδηγούς με τους περισσότερους τίτλους στη Φόρμουλα 1.

Ιούνιος

- 15: Φράνκο Τζεφιρέλι, 96 ετών, ο Ιταλός σκηνοθέτης του κλασσικού αριστουργήματος «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» και από τους πιο δημοφιλείς σκηνοθέτες στον κόσμο.

- 17: Μοχάμεντ Μόρσι, 67 ετών, ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Αιγύπτου από το 2011 έως το 2013. Ηγετικό στέλεχος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.

Ιούλιος

- 22: Λι Πένγκ, 90 ετών, πρώην πρωθυπουργός της Κίνας, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με την καταστολή της εξέγερσης στην πλατεία Τιενανμέν.

Αύγουστος

- 05: Τόνι Μόρισον. 88 ετών, η πρώτη Αφροαμερικανή συγγραφέας που τιμήθηκε με το βραβείο Λόμπελ Λογοτεχνίας

- 16: Πίτερ Φόντα, 79 ετών, Αμερικανός ηθοποιός που έγινε διάσημος με τον ρόλο του «μηχανόβιου» στην ταινία "Easy Rider".

Σεπτέμβριος

- 3: Πίτερ Λιντμπεργκ, 74 ετών, Γερμανός φωτογράφος μόδας

- 6: Ρόμπερτ Μουγκάμπε, 95 ετών, επικεφαλής της Ζιμπάμπουε από το 1980 έως το 2017

- 19: Ζιν εν ελ Αμπιντιν μπεν Αλι, 83 ετών, πρόεδρος της Τυνησίας από το 1987 έως το 2011

- 26: Ζακ Σιράκ, 86 ετών, πρόεδρος της Γαλλίας από το 1995 έως το 2007

Οκτώβριος

- 17: Αλίσια Αλόνσο, 98 ετών, Κουβανή χορεύτρια και χορογράφος

Δεκέμβριος

- 10: η τραγουδίστρια των Roxette, Μαρί Φρέντρικσον. Tραγούδια τους όπως τα The Look, Listen to your Heart και It must have been Love έφτασαν στο No1 στο «Billboard» των Η.Π.Α.

- 14: Αννα Καρίνα, 79 ετών, Γαλλίδα ηθοποιός, μούσα του σκηνοθέτη Ζαν-Λικ Γκοντάρ,

- 22: Εμανουέλ Ουνγκαρο, 86 ετών, σχεδιαστής μόδας, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γαλλικής μόδας επί τέσσερις δεκαετίες

* Το 2019, δύο ακόμα θάνατοι απασχόλησαν την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Ο δισεκατομμυριούχος χρηματιστής, Τζέφρι Επστάιν, βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του τον Αύγουστο του 2019, ενώ βρισκόταν αντιμέτωπος με κατηγορίες για βιασμό και trafficking ανηλίκων.

Ο Αμπού Μπακρ αλ – Μπαγκντάντι, αρχηγός της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, ο πλέον καταζητούμενος άνθρωπος στον κόσμο, σκοτώθηκε σε επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων στη Συρία, στις 26 Οκτωβρίου 2019).