Με τη «Ζηνοβία» να έχει σκεπάσει με λευκό πέπλο πολλές περιοχές της χώρας, οι πρόσφυγες στη Μόρια προσπαθούν να βρουν τρόπους για να ζεσταθούν. Τα παιδάκια τρέχουν πάνω κάτω, χρησιμοποιώντας πλαστικές σακούλες που τις δένουν σε σχοινιά για να γίνουν μπαλόνια με τον αέρα.

Σχολείο και ένα ζεστό σπίτι για όλα τα παιδιά το 2020 εύχονται τα προσφυγόπουλα από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου στη Μόρια. Το απόγευμά τους είναι μέχρι να βραδιάσει, μετά πρέπει να καταχωνιαστούν σε κάποιο παράπηγμα για να ζεσταθούν. Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν φτάνει για τους 18.604 αιτούντες άσυλο του ΚΥΤ.

Το περασμένο Σάββατο ολοκληρώθηκε η ενίσχυση του ρεύματος για τα κοντέινερ που βρίσκονται εντός του ΚΥΤ, όπου μένουν 6.000 άνθρωποι. Εξω στα ελαιοκτήματα μένουν περί τις 13.000. Η οργάνωση «Movement on the Ground» έχει νοικιάσει τα τέσσερα από αυτά και η οργάνωση «Refugees for Refugees» άλλο ένα, από ιδιώτες. Επτά οικόπεδα - χωράφια ιδιωτών έχουν καταπατηθεί. Εκεί στήνονται οι νέες σκηνές των νεοεισερχομένων.

Ο αναπληρωτής διοικητής του ΚΥΤ, Δημήτρης Βαφέας, εξηγεί στην «Κ» ότι ήταν πολύ σημαντική η παρέμβαση του υφυπουργού Εθνικής Αμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή να ενισχυθεί το ρεύμα για να μην παγώσει ο κόσμος. Ωστόσο, προσθέτει ότι δεν είναι δυνατόν να ηλεκτροδοτηθεί ολόκληρη «πόλη», ειδικά σε καταπατημένη περιοχή. Ετσι χιλιάδες άνθρωποι στερούνται το ρεύμα, αλλά και σκηνή, που στήνουν οι ίδιοι, οι οποίοι προμηθεύονται ξύλα και παλέτες, ώστε να μονώσουν τον χώρο όπου θα κοιμηθούν το βράδυ. Χθες μοιράστηκαν και 1.000 κουβέρτες.

Οι άνεμοι προσεγγίζουν τα 11 μποφόρ, τα πλοία έχουν απαγορευτικό απόπλου και τα παιδιά τρέχουν πάνω κάτω. Χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες που τις δένουν σε σχοινιά για να γίνουν μπαλόνια με τον αέρα. Αρκετά από αυτά είναι άρρωστα και πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο. «Πηγαίνουμε στον γιατρό και δεν μας δίνει τίποτα», λέει με παράπονο μια μητέρα από το Αφγανιστάν για το παιδί της.

Οι γιατροί του ΚΕΕΛΠΝΟ είναι πλέον τέσσερις στο ΚΥΤ, αλλά δεν παρέχουν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας. Η εργασία τους είναι γραφειοκρατική και σχετίζεται με την αναγνώριση της ευαλωτότητας. Οι εργαζόμενοι από τα κοινωφελή προγράμματα έχουν συρρικνωθεί από 286 σε 155, ενώ αναμένεται από τον Νοέμβριο η ανανέωση των συμβάσεων. Με περισσότερο προσωπικό θα γίνονται πιο γρήγορα οι μεταφορές στην ενδοχώρα, εξηγούν οι εργαζόμενοι. Η τελευταία μαζική μετακίνηση 688 αιτούντων άσυλο έγινε την περασμένη Παρασκευή και το περασμένο Σάββατο, και αυτές τις ημέρες, λόγω και των αδειών του προσωπικού, δεν αναμένεται νεότερη.

Από την άλλη οι αφίξεις συνεχίζονται με 574 άτομα να καταφτάνουν σε πέντε ημέρες στη Λέσβο. «Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να στήσουν έξω σκηνές οι νεοεισερχόμενοι. Η χωρητικότητα του ΚΥΤ είναι για 2.800 άτομα και μένουν ήδη 6.000», λένε οι εργαζόμενοι.

«Ο Θάνος Μικρούτσικος γνώριζε πολύ καλά τι συμβαίνει στη Μόρια, αλλά και τις δράσεις της κίνησής μας», σχολιάζει στην «Κ» ο πρώην δήμαρχος Μυτιλήνης και μέλος της πολυετούς ντόπιας οργάνωσης «Συνύπαρξη και επικοινωνία στο Αιγαίο», Στρατής Πάλλης, σχολιάζοντας την παραίνεση της οικογένειας Μικρούτσικου να κατατεθούν χρήματα αντί στεφάνων στη Συνύπαρξη. Το ποσό θα διατεθεί για τα ανήλικα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες της Μόριας.

«Σε μια εποχή που η ξενοφοβία και ο ρατσισμός βρίσκεται υπό διωγμόν, η πράξη της οικογένειας του Θάνου Μικρούτσικου αποδεικνύει το ηθικό μεγαλείο του έργου του μεγάλου δημιουργού. Η Συνύπαρξη θα κάνει χρήση του ποσού που θα συγκεντρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΚΥΤ Μόριας, με απόλυτη διαφάνεια και δημόσιο απολογισμό», κατέληξε.