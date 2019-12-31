ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

5 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
    Ο ΝΤΙΟΥΗ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΙ Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙ ΜΑΝΑΤΖΕΡ
  • Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΓΚΟΥΦΟΛΥΚΟΥ
    ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ, ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ Σ,ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΑ, ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΛΕΚΟΝΤΑΙ
  • ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ
    Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΚΙ Ο ΦΕΘΡΥ ΤΡΥΠΩΝΟΥΝ ΣΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΗΘΟΠΟΙΟ
  • ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΧΗ
    ΟΛΟΙ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΦΟΥΜΦΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΥΝΤΥ, ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟ ΠΗΤ ΠΟΥ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ, ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΦΑΝΤΟΣ
  • ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΣΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
    Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΚΙ Ο ΚΥΡΟΣ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΜΑΖΟΝΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ ΠΑΤΑΤΟΥΛΚΟ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου (Νο. 290)

 

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