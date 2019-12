«Κοιμήσου Περσεφόνη» και εκεί στο Σχιστό...

Kύριε διευθυντά

«Ωσπερ σάρμα εική κεχυμένων ο κάλλιστος ο κόσμος» (ο πιο όμορφος κόσμος είναι σαν σωρός σκουπίδια χυμένα στην τύχη). Η κοσμολογική ρήση του Εφέσιου μόνον ως ειρωνεία ακούγεται στις μέρες μας, καθώς η υλική και πνευματική ασχημοσύνη γιγαντώνονται μέρα με τη μέρα. Κι όμως, η δηκτική διάθεση της φράσης με τον έκδηλο αντιποιητικό χαρακτήρα ταιριάζει γάντι στην κατάσταση που επικρατεί στο Δημοτικό Κοιμητήριο Σχιστού, όπου τα σκουπίδια σκεπάζουν τη γη που έχει απομείνει άσκαφτη. Στρώματα, μπιντέδες, παλιόρουχα, μπουκάλια, σιφόνια, όλη η χαρά του πλανόδιου βιοπαλαιστή συλλέκτη βρίσκεται στο νεκροταφείο του Σχιστού, για να θυμίζει ότι η ζωή στη σημερινή Ελλάδα συνεχίζεται και χωρίς τους πεθαμένους, ίσως –λέω εγώ– επειδή δεν χρειάζεται καν τους ζωντανούς της.

Φεύγοντας από το Σχιστό, με θέα τα γκρίζα εργοστάσια στο θαλασσινό βάθος, σκέφτομαι τους στίχους του Γκάτσου («Κοιμήσου Περσεφόνη...») και προσπαθώ να γελάσω κάπως με το αισχύλειο «βροτοίς πέφυκε τον πεσόντα λακτίσαι» (ο άνθρωπος το έχει στη φύση του να δίνει μια κλωτσιά σε εκείνον που βρίσκει πεσμένο). Λυπάμαι, όμως, γιατί ξέρω ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, εντός (ή εκτός) του νεκροταφείου.

Ενα μανιάτικο μοιρολόι παρομοιάζει τους νεκρούς με «φωτιά που χάνουμε». Αλλη αντιμετώπιση της ζωής, θα μου πείτε. Υγιαίνετε.

Νικη Ζηλακου

Περί προεδρίας και προς τι ο αλληλοσπαραγμός;

Κύριε διευθυντά

Ο απλός Ελληνας πολίτης, σχετικά με την επιλογή του προσώπου για το ύπατο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, διερωτάται προς τι τόσο έντονος αλληλοσπαραγμός, όταν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, δημοσιογράφοι και ΜΜΕ, αλλά και ειδήμονες συνταγματολόγοι, δηλώνουν ότι ο Πρόεδρος είναι «γυμνός» εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, αφού το πολιτικό μας σύστημα είναι πρωθυπουργοκεντρικό; Πολλοί μάλιστα, κατ’ ανοίκειο τρόπο, τον χαρακτηρίζουν ως πρόσωπο διακοσμητικό, με αρμοδιότητες κοψίματος κορδελών εγκαινίων και, περιπαικτικά, παράστασης στις γιορτές και στα πανηγύρια. Και, ενώ κακώς αυτά διαλαλούν, εντούτοις αλληλοσπαράσσονται για το προφίλ, την προσωπικότητα, την πολιτική - κομματική του ταυτότητα και προέλευση, τα προσόντα του, το κύρος του, ερχόμενοι σε πλήρη αντίφαση με τις δημόσιες δηλώσεις τους.

Καιρός όμως να σοβαρευθούν και να μαζέψουν τη γλώσσα τους, γιατί το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι θεσμός και οφείλουν να τον σέβονται. Πράγματι, ο Ανδρέας Παπανδρέου απεγύμνωσε αρμοδιοτήτων τον ανώτατο άρχοντα (πρώτο πολίτη της χώρας), αφαιρώντας κι εκείνη του δικαιώματος της διάλυσης της Βουλής, που λειτουργούσε ως δικλίδα ασφαλείας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος όταν διεπίστωνε επικίνδυνη διάσταση μεταξύ κυβέρνησης και κοινής γνώμης. Παρά ταύτα, ο ρόλος του δεν είναι διακοσμητικός, όπως ισχυρίζονται μερικοί. Πόσες φορές δεν αισθανθήκαμε περήφανοι από μια μεστή περιεχομένου ομιλία του Προέδρου μας κατά την υποδοχή αρχηγών ξένων κρατών; Ποιος καλοπροαίρετος δεν πιστεύει στον ενωτικό ρόλο του Προέδρου; Να, λοιπόν, γιατί πρέπει να είναι υπερκομματικός, να εμπνέει εμπιστοσύνη και σεβασμό, να τυγχάνει ευρείας παιδείας και ει δυνατόν γλωσσομαθής. Πολλά ονόματα ακούονται τον τελευταίο καιρό, αρσενικού και θηλυκού γένους, χωρίς ακόμα να φανεί μια γενικής αποδοχής προσωπικότητα με κύρος και αναγνωρισιμότητα εντός και εκτός συνόρων. Μια τέτοια προσωπικότητα, που εκτιμάται ότι όλα τα κόμματα αλλά και η κοινή γνώμη θα συμφωνούσαν, είναι π.χ. ο ακαδημαϊκός κ. Βασ. Μαρκεζίνης, αν βέβαια αποδεχόταν σχετική πρόσκληση-πρόταση. Τακτικό μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας, αντεπιστέλλον μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας και της Ακαδημίας Αθηνών, ξένος εταίρος της Βασιλικής Ακαδημίας του Βελγίου, της Ρώμης και της Ολλανδίας, ως και μέλος της Ακαδημίας του Αμερικανικού Δικαίου. Το 2005 του απενεμήθη ο τίτλος του σερ από τη βασίλισσα της Αγγλίας για «εξαίρετες υπηρεσίες στις διεθνείς σχέσεις», ενώ το έργο του στο ευρωπαϊκό δίκαιο και η συμβολή του στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχουν αναγνωρισθεί διά της απονομής σε αυτόν, από τους προέδρους της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας, ανωτάτων διακρίσεων, όπως τα διάσημα του Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος Αξίας της Γερμανίας και των Μεγαλόσταυρων των Ταγμάτων Αξίας της Γαλλίας και της Ιταλίας. Το πλούσιο έργο του, αναφερόμενο στο δίκαιο, στη γεωπολιτική επιστήμη, στη σύγχρονη διπλωματία, στην τέχνη κ.ά., έχει μεταφρασθεί σε έξι γλώσσες. Ασφαλώς και άλλοι διαπρεπείς Ελληνες υπάρχουν και εντός και εκτός Ελλάδος. Γιατί τους αφήνουμε στα αζήτητα και ψαχνόμαστε μεταξύ μας αλληλοσπαρασσόμενοι;

Παν. Καρακατσουλης, Ομότ. καθηγητής του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών

Η εκλογή ΠτΔ και πεπραγμένα

Kύριε διευθυντά

Με το άρθρο του της 20-12-2019 με τίτλο «Faute de mieux» (Απ’ ολότελα, καλή κι η Παναγιώταινα, όπως επιτυχώς το αποδίδει εις τα καθ’ ημάς) ο εκλεκτός συνεργάτης σας κ. Στ. Κασιμάτης δείχνει να υπαινίσσεται (διά της εις άτοπον απαγωγής) ότι ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποτελεί «το μη χείρον». Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να υπενθυμίσω τα σημαντικά, κατά την άποψή μου, παλαιότερα «υπουργικά» και πρόσφατα «προεδρικά» ατοπήματα που θα έπρεπε να αποκλείσουν την επανεκλογή του «λήγοντος» ΠτΔ.

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του κ. Παυλόπουλου για τον «βασικό μέτοχο» του 2004 μας εξέθεσαν και μας εκόστισαν βαρύτατα στην Ε.Ε., αλλά και η προσωπική και κομματική ψηφοθηρική ευωχία των 865.000 (!!!) διορισμών συμβασιούχων και μη υπαλήλλων της περιόδου 2004-2009 του ανήκει σε καταδικαστικό βαθμό. «Λαμπρότατο» επίτευγμα του ιδίου κρινόμενου υποψηφίου αποτελεί το ολοκαύτωμα του 2008, όταν ως αρμόδιος υπουργός επινόησε και προέκρινε την «αμυνόμενη, έστω και προπηλακιζόμενη αστυνομία», όπου η άμυνα συνίστατο στη μακρόθεν εποπτεία της ολοκληρωτικής καταστροφής του κέντρου των Αθηνών.

Πλέον πρόσφατο και, νομίζω, μέγιστο πλήγμα κατά του κύρους της χώρας και των συνταγματικών δημοκρατικών θεσμών της υπήρξε το εξόφθαλμα και προκλητικά αντισυνταγματικό δημοψήφισμα της 5-7-2015. Με το Π.Δ. 38/28.6.2015 «ο ελληνικός λαός (εκλήθη) να αποφανθεί» για το ακατανόητο δίγλωσσο (για όσους δυσκολεύονται στα ελληνικά του ΦΕΚ) ερώτημα αν πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας που κατατέθηκε στο Eurogroup της 25.6.2015 «και αποτελείται από δύο μέρη», το ένα με τίτλο «Reforms for the completion of the current program and beyond» (Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού) και το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» (Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητος χρέους).

Εσχατο, αλλά όχι ελάχιστο θεσμικό παράπτωμα, η ανεκδιήγητη πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 27.6.2019 (ΦΕΚ 106Α/27-6-2019) που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 44.1 Σ. για την αντιμετώπιση «εκτάκτων περιπτώσεων εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης». Τέτοιες θεωρήθηκαν οι ρυθμίσεις για τα διόδια των εκλογέων, η εφαρμογή διατάξεων των πρόσφατων ποινικών κωδίκων, η αύξηση θέσεων δικαστικών λειτουργών, οι παρατάσεις προθεσμιών και άλλα παρόμοια.

Αυτά και μόνα θα έπρεπε να μας οδηγήσουν στη λύση που επέλεξε η Ν.Δ., όταν δεν περιέλαβε τον κ. Παυλόπουλο στους υποψηφίους βουλευτές της, πριν ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαταστήσει την παράλειψη με την πρόταση για επιλογή του στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα. Επιλογή που δεν στήριξε –προς μεγάλη τιμή του– ο σημερινός πρωθυπουργός.

Κωστας Γ. Μπονιφατσης