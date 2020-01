Πρόσωπα της Τετάρτης

Δεν σταματάει να σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο η Μαράια Κάρεϊ (φωτ.) με το τραγούδι «All I want for Christmas is you». Πριν από λίγες μέρες πέρασε ξανά στη... μουσική ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη καλλιτέχνις που καταφέρνει να βρίσκεται στη λίστα Billboard Hot 100 συνεχόμενα για τέσσερις δεκαετίες. Πρόσφατα έγινε η πρώτη με τα περισσότερα streams στο Spotify μέσα σε 24 ώρες (πάνω από 10,8 εκατ. τον περασμένο Δεκέμβριο) και το χριστουγεννιάτικο τραγούδι της έχει μείνει τις πιο πολλές εβδομάδες στο UK singles Top 10.

Το Netflix δημοσίευσε χθες τη λίστα με τις πιο δημοφιλείς κυκλοφορίες της συνδρομητικής πλατφόρμας. Προς έκπληξη πολλών, πρώτη στη λίστα είναι η κατασκοπική κωμωδία «Murder mystery» με την Τζένιφερ Ανιστον και τον Ανταμ Σάντλερ. Τις πρώτες τρεις ημέρες προβολής, 30.869.863 λογαριασμοί παρακολούθησαν την ταινία. Δεύτερη στη λίστα είναι η επίσης εξαιρετικά δημοφιλής σειρά «Stranger things».

Ο μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστώνης, Αντρις Νέλσονς, θα διευθύνει τη Φιλαρμονική της Βιέννης στην καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη συναυλία της. Το πρόγραμμα μεταδίδεται ζωντανά σε 92 χώρες και παρακολουθείται από περισσότερους από 50 εκατ. τηλεθεατές. Φέτος η συναυλία πραγματοποιείται για oγδοηκοστή φορά.