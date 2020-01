Το κέντρο αριστείας έχει στόχο να στηρίξει κυρίως τις ευρωπαϊκές τράπεζες, πελάτες της SIA Group.

Mε γοργούς ρυθμούς προχωράει η δημιουργία του νέου κέντρου αριστείας (Competence Center) που θέλει να δημιουργήσει στη χώρα μας η SIA Group. Προς την κατεύθυνση αυτή η ιστοσελίδα της εταιρείας έχει πλημμυρίσει από αγγελίες πρόσληψης προγραμματιστών τους οποίους καλεί να εργαστούν στο νέο κέντρο που τώρα δημιουργεί η εταιρεία στην Αθήνα.

Σήμερα, το κέντρο αριστείας απασχολεί δύο εργαζομένους, αλλά όπως αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της New SIA Greece, Εσπεν Τρανόι, μέχρι το τέλος του 2020 το κέντρο θα απασχολεί τουλάχιστον 45 μηχανικούς πληροφορικής και προγραμματιστές. «Στόχος μας», προσθέτει ο κ. Τρανόι, «είναι μέσα σε τρία χρόνια να προσληφθούν περίπου 200 μηχανικοί και προγραμματιστές και μακάρι οι εργασίες να πάνε καλύτερα, και να προσλάβουμε ακόμη περισσότερους επιστήμονες».

Η ανάπτυξη του κέντρου αριστείας της SIA Group στην Ελλάδα αναμένεται να απορροφήσει επενδύσεις ύψους 30 εκατ. ευρώ στην τριετία, περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως. Βασική επιδίωξη, όπως εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της Νew SIA Greece, είναι η δημιουργία μιας μονάδας λογισμικού που θα βοηθήσει τόσο την SIA Group, όσο και τους πελάτες της διεθνώς –κυρίως εμπορικές, κεντρικές τράπεζες κ.λπ.– να μεταβούν από τα παραδοσιακά και κλειστής αρχιτεκτονικής συστήματα πληροφορικής (mainframes) σε νέα, ανοικτής αρχιτεκτονικής, βασισμένα στην πλατφόρμα PowerCard που προωθεί η ιταλική εταιρεία. Ο κ. Τρανόι επισημαίνει ότι η πίεση των παραδοσιακών τραπεζών να μεταφερθούν σε νέες, λιγότερο δαπανηρές και περισσότερο ευέλικτες υποδομές πληροφορικής, είναι τεράστια καθώς οι αποκαλούμενες fintech νεοφυείς επιχειρήσεις ροκανίζουν το μερίδιό τους στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ο ίδιος δεν πιστεύει και πολύ στην αξία των fintech, αλλά δεν παραγνωρίζει την επίδραση που έχουν στον παραδοσιακό χρηματοοικονομικό τομέα.

Η Νew SIA Greece ήδη εργάζεται πάνω σε μια ελληνική τράπεζα, η οποία δεν κατονομάζεται, για τη μετάβασή της από το παραδοσιακό σύστημα πληροφορικής σε μια νέα, ανοικτή πλατφόρμα. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος, η εσωτερική αγορά δεν μπορεί να υποστηρίξει μια δομή 200 μηχανικών και προγραμματιστών πληροφορικής. Αντιθέτως, το κέντρο αριστείας στόχο έχει να στηρίξει κυρίως τις ευρωπαϊκές τράπεζες, πελάτες της SIA Group. Η ολοκλήρωσή του δε, αναμένεται να δημιουργήσει την τρίτη πιο σημαντική εγκατάσταση της SIA Group στην Ευρώπη, μετά εκείνων που βρίσκονται στη Βερόνα και στο Μιλάνο της Ιταλίας.

H SIA Group είναι θυγατρική εταιρεία του ιταλικού Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως επίσης και της Ενωσης ιταλικών τραπεζών. Bασικό αντικείμενό της είναι η τεχνολογική υποστήριξη των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Το 2018, η ιταλική εταιρεία απέκτησε αντί 375 εκατ. ευρώ τις δραστηριότητες της αμερικανικής First Data σε Κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Ελλάδος (First Data Hellas).

Οι επιμέρους αξίες στα περιουσιακά στοιχεία που περιέλαβε η συγκεκριμένη εξαγορά δεν ανακοινώθηκαν, αλλά εκτιμάται ότι σημαντικότερο όλων αυτών ήταν η First Data Hellas (πρώην ΔΕΛΤΑ Πληροφορική), η οποία μετά την εξαγορά μετονομάσθηκε σε New SIA Greece. Πάντως, οι δραστηριότητες First Data Hellas υπέστησαν μεγάλη συρρίκνωση στα χρόνια της κρίσης. Ο νορβηγικής καταγωγής διευθύνων σύμβουλος της New SIA Greece παραδέχεται ότι όταν ο ίδιος ανέλαβε το τιμόνι της First Data Hellas το 2011, στη χώρα μας λειτουργούσαν 27 τράπεζες και σήμερα μόλις οκτώ.

Το κέντρο αριστείας της SIA Group δεν είναι το μόνο πεδίο επενδύσεων του ιταλικού τεχνολογικού ομίλου στην Ελλάδα. Σημαντικές επενδύσεις θα γίνουν και στη θυγατρική εταιρεία New SIA Greece, η οποία μόνο για το 2020 αναμένεται να απαιτήσει κεφάλαια 20 εκατ. ευρώ. Κάθε χρόνο η εταιρεία απορροφούσε επενδύσεις ύψους 10 έως 12 εκατ. ευρώ, αλλά για το 2020 θα απαιτηθούν περίπου 20 εκατ. ευρώ. Ο κ. Τρανόι παραδέχεται ότι οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων στη χώρα μας το 2015 επέφεραν τον πενταπλασιασμό των συναλλαγών μέσω πιστωτικών ή/και χρεωστικών καρτών, αλλά το επίπεδο χρήσης του «πλαστικού χρήματος» παραμένει ακόμη χαμηλό.

«Κάθε Ελληνας», παραδέχεται ο κ. Τρανόι, «πλέον πραγματοποιεί ετησίως 50 συναλλαγές μέσω καρτών, αντί για 10 που ήταν προ του 2015. Ωστόσο, ακόμη και το επίπεδο αυτό συναλλαγών παραμένει χαμηλό, με δεδομένο ότι κάθε Νορβηγός πραγματοποιεί μηνιαίως 50 συναλλαγές μέσω καρτών».