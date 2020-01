H Stoiximan αντιστρέφει την «διαρροή εγκεφάλων»

O Βαγγέλης εγκατέλειψε την Ελλάδα το 2008, στις αρχές της οικονομικής κρίσης. Έντεκα χρόνια αργότερα, πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει τη δουλειά του στη Μάλτα, όπου είχε εγκατασταθεί ύστερα από ένα διάστημα στο Λονδίνο, και να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα με φόντο το τοπίο των παιδικών του χρόνων. Το βασικό του κίνητρο δεν ήταν η νοσταλγία, αλλά η συνειδητοποίηση πως μπορούσε να τα έχει όλα: να βρεθεί ξανά κοντά στην οικογένεια και τους φίλους του και ταυτόχρονα να εξελίξει την καριέρα του δουλεύοντας για μια κορυφαία στον τομέα της ελληνική εταιρεία. Παρόμοια διαδρομή ακολούθησαν η Χριστίνα και ο Παναγιώτης ύστερα από δύο χρόνια εργασιακής εμπειρίας στη Μάλτα, ο Κώστας, ξενιτεμένος από το 2011 στη Σουηδία και το Γιβραλτάρ, και η Ισμήνη, που εργάστηκε στο Λονδίνο και το Παρίσι πριν επιστρέψει τελικά στην Αθήνα, Όλοι τους ταλαντούχοι νέοι επαγγελματίες, οι οποίοι δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα να βρουν δουλειά σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και πιθανότατα δεν θα γύριζαν ποτέ στην Ελλάδα αν έκριναν πως η επιστροφή τους θα ισοδυναμούσε με το τέλος της σταδιοδρομίας τους.

Οι πέντε τους είναι σήμερα μέλη της ομάδας της Stoiximan, της μεγαλύτερης εταιρείας GameTech στην Ελλάδα και μίας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη με σχεδόν 700 εργαζόμενους. Το πρωτότυπο «πακέτο επαναπατρισμού» που δημιούργησε η Stoiximan αποσκοπεί αφενός στην προσέλκυση ικανών, δυναμικών και υψηλά καταρτισμένων νέων ανθρώπων, οι οποίοι εντάσσονται στο ολοένα διευρυνόμενο εργατικό δυναμικό της. Ταυτόχρονα, η πρωτοβουλία «Try this at home» συμβάλλει στον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain) από την χώρα μας. Υπολογίζεται ότι στο διάστημα 2008 με 2016 σχεδόν 430 χιλιάδες άτομα εγκατέλειψαν την Ελλάδα. Τρεις στους τέσσερις εξ αυτών ήταν πτυχιούχοι, εκ των οποίων το 53% κάτοχοι μεταπτυχιακού.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Try this at home», οι άρτια αφιχθέντες από το εξωτερικό εργαζόμενοι της Stoiximan λαμβάνουν 2.000 ευρώ για τα έξοδα μετεγκατάστασης τους καθώς και τρεις επιπλέον μισθούς στη διάρκεια του πρώτου χρόνου στη νέα τους θέση. Επιπλέον, ένας ειδικός «Βοηθός Μετεγκατάστασης» τους παρέχει στήριξη σε όλες τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, από την εξεύρεση στέγης και το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού έως την εγγραφή στα ασφαλιστικά ταμεία. Ομως τα «προνόμια» των νεοπροσληφθέντων απλώς ενισχύουν τα οφέλη που θα αποκόμιζαν έτσι κι αλλιώς με την ένταξη τους στην «οικογένεια» της Stoiximan, η οποία προσφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και πρόσβαση στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Άλλωστε, πριν καν τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Try this at home», 20 άνθρωποι είχαν ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα για να εργαστούν στην εταιρεία- ανάμεσα τους και οι πέντε που δέχτηκαν να μοιραστούν τις ιστορίες τους με το κοινό.

Η Stoiximan είναι σήμερα ο κορυφαίος πάροχος διαδικτυακού στοιχηματισμού στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ δραστηριοποιείται, επίσης, στη Γερμανία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, επενδύει συστηματικά στις καινοτόμες τεχνολογίες και την ενίσχυση των νέων στην απασχόληση.

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρωτοβουλία «Τry this at home» έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες με αποδεδειγμένη τρέχουσα απασχόληση στο εξωτερικό. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας μέσω των αναρτημένων θέσεων εργασίας στην ιστοσελίδα του Stoiximan (stoiximan.bamboohr.com). Περισσότερες πληροφορίες για το πακέτο επαναπατρισμού στο braingain.stoiximan.gr.