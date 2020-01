Πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα ο Σπανούλης

Ο Βασίλης Σπανούλης έγραψε το όνομά του με «χρυσά γράμματα» στην ιστορία, τη νύχτα της 2ας Ιανουαρίου 2020!

Στον αγώνα Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ, για την 17η αγωνιστική της Euroleague, ο αρχηγός του Ολυμπιακού χρειαζόταν 10 πόντους για να ξεπεράσει τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών της Euroleague. Μετρούσε 9 πόντους, όταν 2:39 πριν τη λήξη, ευστόχησε σε τρίποντο κάνοντας το 80-90, έφτασε τους 12 πόντους στον αγώνα και έγινε ο νέος «βασιλιάς» μέσα στο ΣΕΦ, μπροστά στο φίλαθλο κοινό των «ερυθρόλευκων», αλλά και μπροστά στον πρώην προπονητή του στον Παναθηναϊκό και νυν της Φενέρ, τον πολυνίκη τεχνικό της διοργάνωσης, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

Ο "Kill-Bill" έφτασε τους 4.155 πόντους και εκθρόνισε από την πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών στη Euroleague τον «βασιλιά» της Μπαρτσελόνα και της διοργάνωσης, Χουάν Κάρλος Ναβάρο (4.152)!

Η κορυφή του πίνακα των σκόρερ είναι πλέον γαλανόλευκη, με τον Βασίλη Σπανούλη να «γράφει» το όνομά του κι ενώ ο υπαρχηγός του Ολυμπιακού ακολουθεί από την 3η θέση!

Ο Σπανούλης ευστόχησε και σε δίποντο λίγο αργότερα φτάνοντας τους 4.157 πόντους!

There it is!



Vassilis Spanoulis...



All Time Top Scorer #GameON pic.twitter.com/6jMt04Q2x9