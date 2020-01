Μάικ Πομπέο: Βίντεο με Ιρακινούς που «χορεύουν στον δρόμο» μετά τον θάνατο του Σουλεϊμανί

Σε τεντωμένο σκοινί βρίσκονται για άλλη μία φορά οι σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν μετά τον θάνατο του Ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί και επικεφαλής της Δύναμης Κουντς («Ιερουσαλήμ») των Φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικά πλήγματα στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης το βράδυ της Πέμπτης, τρεις ημέρες μετά την επίθεση χωρίς προηγούμενο εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στην πρωτεύουσα του Ιράκ από φιλοϊρανούς διαδηλωτές.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ορκίστηκε ότι η χώρα θα «εκδικηθεί» τον θάνατο του Σουλεϊμανί ενώ κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο ανέβασε στον λογαριασμό του στοTwitter βίντεο το οποίο, όπως σημειώνει, εικονίζει Ιρακινούς που «χορεύουν στον δρόμο», εορτάζοντας τον θάνατο του ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη.

«Ιρακινοί -Ιρακινοί- χορεύουν στον δρόμο για την ελευθερία· ευγνώμονες που ο στρατηγός Σουλεϊμανί δεν υπάρχει πια», σχολίασε ο Πομπέο κάτω από ένα απόσπασμα βίντεο διάρκειας 22 δευτερολέπτων το οποίο εικονίζει ένα πλήθος που κάνει πορεία κατά μήκος δρόμου ανεμίζοντας σημαίες του Ιράκ και πανό.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4