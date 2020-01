Τραμπ: Το Ιράν ποτέ δεν κέρδισε πόλεμο, αλλά ποτέ δεν έχασε διαπραγμάτευση

«Το Ιράν ποτέ δεν κέρδισε σε πόλεμο και ποτέ δεν έχασε σε διαπραγμάτευση», έγραψε στον λογαριασμό του στο twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε μία πρώτη διαδικτυακή αντίδραση μετά την αεροπορική επιδρομή στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης και την εξόντωση του Κασέμ ΣουλεΪμανί.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο ανέφερε στο twitter ότι η Ουάσινγκτον «είναι προσηλωμένη στην αποκλιμάκωση», σε ένα σχόλιο με το οποίο γνωστοποίησε την σειρά των επαφών που είχε με τους υπουργούς Εξωτερικών της Βρετανίας και της Γερμανίας Ντόμινικ Ράαμπ και Χάικο Μαας αντίστοιχα, καθώς και τον υψηλόβαθμο κινέζο διπλωματικό αξιωματούχο του Πολιτικού Γραφείου Γιανγκ Τζιετσί, μετά την αμερικανική επιχείρηση στην Βαγδάτη για την εξόντωση του Κασέμ Σουλεϊμανί.

Iran never won a war, but never lost a negotiation!