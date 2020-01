Νέα Υόρκη: Ανοικοδομείται ο ναός του Αγίου Νικολάου στο «Σημείο Μηδέν»

Την επίσημη επανέναρξη των εργασιών ανοικοδόμησης του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν, όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι, ανακοίνωσαν ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, στην πρώτη τους συνάντηση μετά την εκλογή του Ελπιδοφόρου ως νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής τον Ιούνιο του 2019.

Together with @NYGovCuomo and Greek Orthodox officials, we announced yesterday plans to resume construction of St. Nicholas Greek Orthodox Church and National Shrine at @_WTCOfficial. pic.twitter.com/5CB1sF8S4H