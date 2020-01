Γερμανία: Πρώην ισχυρός υπουργός παίκτης σε ριάλιτι επιβίωσης

Ο πολιτικός Γκύντερ Κράουζε ηταν ένας από τους πιο ισχυρούς άνδρες της Γερμανίας στα χρόνια της Επανένωσης: ήταν υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ στο πλευρό του Ανατολικογερμανού Λόταρ ντε Μεζιέρ, συνυπέγραψε, εκ μέρους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΛΔΓ) μαζί με τον τότε υπουργό Εσωτερικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε την ιστορική συμφωνία για την Επανένωση της Γερμανίας και διετέλεσε υπουργός Μεταφορών στην κυβέρνηση του Χέλμουτ Κολ.

Σήμερα, στα 66 του χρόνια, ο Γκύντερ Κράουζε – φίλος της Άνγκελα Μέρκελ, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται – συμμετέχει σε ριάλιτι επιβίωσης του RTL γιατί, όπως λέει, έχει «πολλά να διηγηθεί».

Πρόκειται για τη γερμανική διασκευή του "Ι'm a Celebrity, Get Me Out of Here", που κάνει πρεμιέρα στις 10 Ιανουαρίου στο RTL. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να ανταποκριθούν σε ποικίλες δοκιμασίες στη ζούγκλα της Αυστραλίας, όπως υποβρύχιες αποστολές, κατάποση ζωντανών οργανισμών, συνύπαρξη με ενοχλητικά ζωύφια ή και ένα κυνήγι θησαυρού.

Σε συνεντεύξεις του, ο άλλοτε ισχυρός πολιτικός άνδρας της Γερμανίας λέει ότι η καγκελάριος «ανέχεται» τη συμμετοχή του στο ριάλιτι του RTL.

«Από τη μία πλευρά μάλλον δεν θα εγκρίνει το γεγονός ότι είμαι ο πρώτος υπουργός που συμμετέχει σε αυτό το ριάλιτι επιβίωσης, αλλά από την άλλη πλευρά έχει κατανόηση για το γεγονός ότι θέλω να αξιοποιήσω το συγκεκριμένο τηλεοπτικό κόνσεπτ για να εξηγήσω κάποια πράγματα», υποστηρίζει.

Μάλιστα υπόσχεται ότι έχει πολλά να διηγηθεί στη ζούγκλα της Αυστραλίας, μεταξύ άλλων «και κάποιες ιστορίες από την περίοδο της επανένωσης».

Επισήμως, η γερμανική κυβέρνηση δεν σχολιάζει τις δραστηριότητες του πρώην υπουργού. Ανεπίσημα, όπως παραδέχεται ο Κράουζε, «οι περισσότεροι φίλοι στο CDU δεν εγκρίνουν και τόσο πολύ τη συμμετοχή του, αλλά σκέπτονται ότι είναι τρελός αυτός ο Κράουζε, οπότε θα το κάνει κι αυτό...».

Με πληροφορίες από Deutsche Welle