O αμερικανικός στρατιωτικός συνασπισμός εγκαταλείπει το Ιράκ

Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τις ΗΠΑ αποχωρεί από το Ιράκ «λόγω σεβασμού στην κυριαρχίας της χώρας» .

Επικαλούμενος την απόφαση που έλαβε χθες το κοινοβούλιο του Ιράκ για τον τερματισμό της παρουσίας όλων των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στη χώρα, ο επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ ενημέρωσε την κυβέρνηση της Βαγδάτης ότι ο συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ θα εγκαταλείψει πράγματι τη χώρα, σε αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις του προέδρου Τραμπ.

«Σεβόμαστε την κυρίαρχη απόφαση σας να διατάξετε την αναχώρησή μας», αναφέρει σχετική επιστολή.

U.S.-led coalition tells Iraqi military it will withdraw from Iraq out of respect for the nation's sovereignty pic.twitter.com/SaQJgbaGgD

Ο στρατιωτικός συνασπισμός θα «επανατοποθετήσει τις δυνάμεις του κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών και εβδομάδων ώστε να προετοιμαστεί για την αποχώρησή του», αναφέρει σε επιστολή του προς το ιρακινό υπουργείο Άμυνας τη Δευτέρα, ο ναύαρχος William H. Seely III.

Σύμφωνα με την επιστολή, η διαδικασία θα συνεπάγεται αυξημένη κυκλοφορία ελικοπτέρων μέσα και έξω από την «πράσινη ζώνη» της Βαγδάτης, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να «ελαχιστοποιηθεί» η ενόχληση των πολιτών.

Ωστόσο, εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα μπορεί να επιβεβαιώσει άμεσα την αυθεντικότητα της επιστολής του Seely.

This document is confirmed as official and accurate by Task Force Iraq Public Affairs.



There are lots of people saying it is fake. It is not. https://t.co/ncm2YsMo0v