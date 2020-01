Ιράν-Κηδεία Σουλεϊμανί: 40 άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου - 213 τραυματίες (βίντεο)

Σαράντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 213 τραυματίστηκαν καθώς ποδοπατήθηκαν κατά την διάρκεια της κηδείας του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί στην πόλη Κερμάν, ενώ οι επικήδειες εκδηλώσεις και ο ενταφιασμός του αναβλήθηκαν λόγω της σημερινής τραγωδίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Isna.

Στο κέντρο της πόλης Κερμάν, της γενέτειρας του ιρανού στρατηγού, ο οποίος επρόκειτο να ενταφιασθεί το απόγευμα, πυκνό πλήθος, όπως και τις δύο προηγούμενες ημέρες στην Τεχεράνη και στις άλλες ιρανικές πόλεις, είχε συρρεύσει για να ξεπροβοδίσει τον ισχυρό άνδρα του Ιράν που σκοτώθηκε από αμερικανικό πλήγμα την Παρασκευή στην Βαγδάτη.

