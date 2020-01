Πρόσωπα της Τετάρτης

Εφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος και συγγραφέας Ελίζαμπεθ Βέρτζελ (φωτ.) σε ηλικία 52 ετών, νικημένη από επιθετικό καρκίνο του μαστού. Η Βέρτζελ έγινε γνωστή διεθνώς από το αυτοβιογραφικό μπεστ σέλερ βιβλίο της «Prozac Nation», στο οποίο αφηγούνταν τη ζωή της με κατάθλιψη και τον εθισμό της στο πρόζακ. Μέχρι το τέλος η Βέρτζελ έγραφε με τόλμη για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με τη ζωή της, τον καρκίνο και την οικογένειά της.

(...) Τον οσκαρικό συνθέτη Χανς Ζίμερ επιστράτευσε την τελευταία στιγμή η παραγωγή του Τζέιμς Μποντ για να δημιουργήσει τη μουσική της ταινίας «No Time to Die», μόλις τρεις μήνες πριν από την επίσημη κυκλοφορία της. Ο Νταν Ρόμερ αποχώρησε από την ταινία λόγω δημιουργικής ασυμφωνίας με την εταιρεία παραγωγής σύμφωνα με το Variety. Ο Ζίμερ κέρδισε Οσκαρ για τη μουσική του «Βασιλιά των Λιονταριών», ενώ έχει υπογράψει μεγάλες παραγωγές, όπως τους «Πειρατές της Καραϊβικής» και τον «Μονομάχο».

(...) Βγάζει τη στολή της στο «Orange is the New Black» και φεύγει για Αυστραλία. Ο λόγος για την ηθοποιό Γιάελ Στόουν, η οποία ανακοίνωσε ότι παραιτείται από το δικαίωμά της σε Πράσινη Κάρτα που της επιτρέπει να εργάζεται στις ΗΠΑ και επιστρέφει στην πατρίδα της για να πολεμήσει την κλιματική αλλαγή.