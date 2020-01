Τσιτσιπάς για το κατά λάθος χτύπημα στον πατέρα του: «Ισως με βάλει τιμωρία»

Viral έγινε η αντίδραση του Στέφανου Τσιτσιπά στη διάρκεια του αγώνα με τον Νικ Κύργιο για το ATP Cup. Ο 21χρονος τενίστας, από τα νεύρα του, σχεδόν έσπασε τη ρακέτα του στον πάγκο και ένα από τα θραύσματα πέτυχε τον πατέρα του, και προπονητή του, στο χέρι, ο οποίος και αποχώρησε εκείνη την στιγμή από τη θέση του.

Here's the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!



