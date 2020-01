Αεροπορική τραγωδία στο Ιράν: Η στιγμή συντριβής του Boeing (βίντεο)

Ένα Boeing 737 της Ukraine International Airlines με 176 επιβαίνοντες, 167 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος, συνετρίβη τα ξημερώματα έξω από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Όλοι οι επιβαίνοντες βρήκαν τραγικό θάνατο ενώ τα τηλεοπτικά πλάνα από το σημείο έδειχναν συντρίμμια του αεροσκάφους να έχουν διασκορπιστεί σε μία μεγάλη έκταση ενώ διασώστες φορώντας μάσκες ανέσυραν τις σορούς.

Κάμερα, κατέγραψε την στιγμή που το αεροσκάφος πέφτει από τον ουρανό μέσα στη νύχτα και τυλίγεται στις φλόγες.

A Ukrainian airliner with at least 170 on board crashed near Tehran’s Imam Khomeini airport early this morning.



