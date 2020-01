Τι κοινό έχουν ο Οζι Όσμπορν με τον Έλτον Τζον; Ετοιμάζουν μαζί τραγούδι

Ο «χεβιμεταλάς» Όζι Όσμπορν και ο σερ Έλτον Τζον ετοιμάζουν από κοινού ένα νέο τραγούδι, το οποίο αναμένεται να περιληφθεί στο επερχόμενο άλμπουμ του Όζι, Ordinary Man.

Την αποκάλυψη έκανε η σύζυγος του Όζι, Σάρον μιλώντας στην εκπομπή The Talk, απαντώντας σε ερώτηση για το ποια είναι τα σχέδια του άντρα της για τη νέα χρονιά.

«Το 2020 θα έχει πολλά καλά πράγματα. Θα δει ξανά τους θαυμαστές του και θα κάνει αυτό που αγαπάει περισσότερο, περιοδείες και να τραγουδάει μπροστά στο κοινό. Ναι, υπάρχει νέα μουσική και είναι σπουδαία. Έχεις όλους του, που παίζουν σ' αυτό κι αυτός κάνει ένα τραγούδι με τον Έλτον Τζον. Υπάρχουν πάρα πολλά καλά πράγματα».

“There is new music and it's great. He's got his friends playing on it. He’s doing a song with Elton [John]. There is so much good stuff.” - @MrsSOsbourne spills on @ozzyosbourne's new music and ‘song with @eltonofficial. pic.twitter.com/GoK725mkhJ