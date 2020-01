Η πρώτη εμφάνιση της βασίλισσας Ελισάβετ μετά τη «βόμβα» Χάρι και Μέγκαν

Για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν Μάρκλ ότι αποσύρονται από τα βασιλικά τους καθήκοντα απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός την βασίλισσα Ελισάβετ.

Η Ελισάβετ φωτογραφήθηκε να φεύγει από το Σάντρινγχαμ στο Νόρφολκ οδηγώντας η ίδια το Land Rover της το μεσημέρι της Παρασκευής και κατευθύνθηκε σε μια εκδήλωση με πολλούς καλεσμένους μεταξύ των οποίων θα ήταν και ο εγγονός της Πίτερ Φίλιπς.

Η βασίλισσα πέρασε τα Χριστούγεννα στο Σάντρινγχαμ μαζί με την οικογένειά της και συνήθως μένει εκεί έως τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν θα τηρήσει και φέτος την παράδοση δεδομένων των εξελίξεων στο παλάτι.

