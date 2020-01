Ομολογία του Ιρανού στρατηγού: «Περάσαμε το αεροπλάνο για πύραυλο»

Tην πλήρη ευθύνη για την κατάρριψη του ουκρανικού αεροσκάφους ανέλαβαν οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν, σύμφωνα με όσα ανέφερε ανώτερος διοικητής τους σε βίντεο που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.

Ο στρατηγός Amir Ali Hajizadeh παραδέχθηκε ότι το ουκρανικό αεροσκάφος εξελήφθη ως πύραυλος Κρουζ, και ότι η κατάρριψή του έγινε με μικρού βεληνεκούς πύραυλο.

Ο στρατηγός ισχυρίστηκε ότι την ώρα της κατάρριψης, η Τεχεράνη ήταν έτοιμη για έναν «καθολικό πόλεμο με τις ΗΠΑ» και ότι οι ιρανικές δυνάμεις είχαν δέκα δευτερόλεπτα να αποφασίσουν για τη φύση του ιπτάμενου αντικειμένου, εάν δηλαδή επρόκειτο για εχθρικό πύραυλο ή αεροσκάφος.

Ο ίδιος ανέφερε ότι όταν έμαθε για την κατάρριψη του αεροσκάφους ευχήθηκε «να είχε πεθάνει ο ίδιος».

Απόφαση 10 δευτερολέπτων

Περιγράφοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε η τραγωδία, ο Χατζιζαντέχ δήλωσε ότι η μοιραία απόφαση για την κατάρριψη του Boeing ελήφθη μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. «Ο χειριστής της αεράμυνας έστειλε μήνυμα στους διοικητές του. Όταν δεν έλαβε καμία απάντηση έπειτα από 10 δευτερόλεπτα, αποφάσισε να το καταρρίψει», δήλωσε ο Χατζιζαντέχ, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου.

«Εκείνη τη στιγμή ήμασταν έτοιμοι για πόλεμο με τις ΗΠΑ. Είχαμε αναφορές ότι πύραυλοι Κρουζ χτύπησαν το Ιράν. Ήταν το λάθος ενός ατόμου, που προκάλεσε μια τραγωδία», συνέχισε ο Χατζιζαντέχ, περιγράφοντας το πώς καταρρίφθηκε το ουκρανικό αεροσκάφος στο Ιράν.

Πάντως, ανέφερε ότι είχε ζητηθεί να δημιουργηθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, εξαιτίας της πολεμικής κατάστασης, κάτι που όμως δεν εγκρίθηκε. Επίσης αποκάλυψε πως είχε ενημερώσει από το πρωί της Τετάρτης Ιρανούς αξιωματούχους για τις εκτιμήσεις ότι καταρρίφθηκε επιβατικό αεροσκάφος. Παρόλα αυτά, μόλις σήμερα το Ιράν παραδέχθηκε ότι η αεροπορική τραγωδία προκλήθηκε εξαιτίας πυραύλου.

Αποζημιώσεις και συγγνώμη ζητά η Ουκρανία

Αμέσως μετά την παραδοχή εκ μέρους της Τεχεράνης για την κατάρριψη του αεροσκάφους της Ukraine Airlines International, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι η Ουκρανία αναμένει τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας, την πλήρη παραδοχή ενοχής και την καταβολή αποζημιώσεων από το Ιράν μετά

Ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι «το Ιράν δήλωσε ένοχο για την κατάρριψη του ουκρανικού αεροσκάφους. Όμως επιμένουμε σε πλήρη παραδοχή ενοχής»".

«Αναμένουμε από το Ιράν διαβεβαιώσεις για την ετοιμότητά του να διεξαγάγει πλήρη και ανοικτή έρευνα, να προσαγάγει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη, να καταβάλει αποζημιώσεις και να ζητήσει επισήμως συγγνώμη μέσω της διπλωματικής οδού», πρόσθεσε.

Τηλεφωνική επικοινωνία με Ροχανί

Μάλιστα ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι πρόκειται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιρανό ομόλογό του Χασάν Ροχανί, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του ουκρανού προέδρου.

In his press conference, Amir Ali Hajizadeh commander of Aerospace Force of the Islamic Revolutionary Guard Corps, claims the Iran air defense operators had only 10 seconds to decide to shoot at what might be a cruise missile and his communications were jammed pic.twitter.com/0t3ve4zJvM