Ο δισεκατομμυριούχος που αναζητά σύντροφο για ταξίδι στο φεγγάρι έχει 7,2 εκατ. followers στο Twitter

Ο Iάπωνας δισεκατομμυριούχος, μεγιστάνας της μόδας, Γιαζάκου Μαετζάουα, θα είναι ο πρώτος επιβάτης που θα ταξιδέψει στο φεγγάρι το 2023 με το διαστημικό λεωφορείο του Ίλον Μασκ, το SpaceX.

Επειδή όμως δεν θέλει να τεθεί σε τροχιά μόνος, αναζητεί μια σύντροφο για να τον συνοδεύσει στο ταξίδι του στο φεγγάρι και η αναζήτησή του αυτή θα είναι το θέμα ενός ντοκιμαντέρ με τίτλο «Εραστές της Πανσελήνου», το οποίο θα προβληθεί από το AbemaTV.

Ο 44χρονος Μαετζάουα αναζητεί αδέσμευτες γυναίκες άνω των 20 ετών, κατά προτίμηση καλλιτέχνιδες.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv