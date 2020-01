Συναγερμός στις Φιλιππίνες για επικείμενη μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου Ταάλ (φωτογραφίες)

Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί οι αρχές στη Μανίλα καθώς το ηφαίστειο Ταάλ στη γειτονική επαρχία Μπατάνγκας εκτόξευσε μια γιγαντιαία στήλη καπνού και ετοιμάζεται να δώσει μία μεγάλη, «επικίνδυνη» έκρηξη.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων αύξησε στο 4 το επίπεδο συναγερμού, με ανώτατο όριο το 5, και προτείνει πλήρη εκκένωση των περιοχών που βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη, γύρω από το ηφαίστειο.

Το ηφαίστειο εκτόξευσε μια στήλη τέφρας σε ύψος ενός χιλιομέτρου συνοδευόμενη από δυνατούς ήχους και δονήσεις, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για μια έκρηξη εντός εβδομάδων.

Not Nu’est related but raising awareness to everyone, one of the active volcanoes in our country, Taal Volcano, erupted today. This was captured during eruption. Everyone affected please read and do all precautionary measures for ur safety



