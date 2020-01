Αυστραλία: Ελικόπτερα πετούν τροφή σε καγκουρό που λιμοκτονούν (βίντεο – φωτογραφίες)

Ενώ οι τεράστιες πυρκαγιές συνεχίζουν το καταστροφικό έργο τους στην Αυστραλία, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 27 ανθρώπους και σχεδόν ένα εκατομμύριο ζώα νεκρά – συγκινητικές εικόνες έρχονται στη δημοσιότητα από ελικόπτερα που πετούν τροφή στα άγρια ζώα που λιμοκτονούν μέσα στις καμένες εκτάσεις γης, που κάποτε ήταν το σπίτι τους.

Το Εθνικό Πάρκο της Νέας Νότιας Ουαλίας και η Υπηρεσία Άγριας Ζωής ξεκίνησαν πρόσφατα να πετούν από αέρος χιλιάδες κιλά καρότων και γλυκοπατάτας σε περιοχές όπου ζουν καγκουρό γουάλαμπι, τα οποία αδυνατούν πλέον να βρουν τροφή.

Ήδη οι αρχές μέχρι στιγμής έχουν ρίξει πάνω από δύο τόνους λαχανικών στα πεινασμένα ζώα και η «Επιχειρήση Rock Wallaby» συνεχίζεται.

NSW Fires: Staff from the NSW National Parks and Wildlife conducted a food drop for brush-tailed rock wallaby colonies across the state yesterday. Sweet potato and carrots were dropped as part of 'Operation Rock Wallaby'. https://t.co/OF81oZFF1j #NSWfires #7NEWS pic.twitter.com/yw0YxJm0PN