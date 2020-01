Μια βραδιά σε ένα βικτωριανό music hall, δύο αγορές που έγιναν θεσμός και τα πιο πρωτότυπα λικέρ.

ΚΑΒΑ DEMIJOHN

382 Byres Road

Τηλ. +44 845-6048350

Δευτέρα-Σάββατο 10.00-18.00,

Κυριακή 11.30-17.00

Λικέρ: 7 ευρώ/λίτρο



Στην κάβα Demijohn θα βρείτε ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα.



Η κάβα Demijohn είναι η οικογενειακή επιχείρηση του Angus και της Frances Ferguson. Σκωτσέζικο ουίσκι, αρωματικό mead (λικέρ υδρόμελο, που περιέχει επίσης μπαχαρικά, φρούτα κ.λπ.), τζιν από φραγκοστάφυλο, βότκα από σμέουρο, ρούμι, ξίδι από βατόμουρο ή σαμπούκο, μαρμελάδα και τσάτνεϊ τοποθετούνται σε τεράστια γυάλινα μπουκάλια (τα demijohns) και από εκεί σε μικρότερα σκεύη, ανάλογα με το τι θέλει ο πελάτης (υπάρχουν πολλά μεγέθη, για κάθε γούστο ή ανάγκη). Το μαγαζί βρίσκεται πολύ κοντά στον Βοτανικό Κήπο και στον σταθμό Hillhead του υπόγειου σιδηροδρόμου.

– Lisa La Marra

ΠΑΖΑΡΙ CRAFT AND DESIGN FAIR

71 Albion street

Σάββατο 11.00-18.00,

Κυριακή 12.00-18.00

Είσοδος ελεύθερη



Κάθε Σαββατοκύριακο, στην καρδιά του εμπορικού κέντρου Merchant Square φιλοξενείται το Craft and Design Fair, ένα παζάρι χειροποίητων αντικειμένων, όπου θα βρείτε έργα τέχνης, γκραβούρες, ξυλόγλυπτα, κοσμήματα, κάρτες κ.ά. Ο χώρος είναι στεγασμένος, οπότε μπορείτε να τον επισκεφτείτε όποιες καιρικές συνθήκες και αν επικρατούν. Μετά τα ψώνια, καθίστε σε κάποιο από τα γύρω μαγαζιά για καφέ, μπέργκερ, πίτσα ή για ένα περιποιημένο κοκτέιλ μαργαρίτα (αγαπημένο μου στέκι είναι το Steak, Cattle & Roll). Το Merchant Square βρίσκεται σε βολική τοποθεσία, λίγα τετράγωνα από την Buchanan Street, βασικό εμπορικό δρόμο της Γλασκώβης.

– Lisa La Marra

ΣINEMA GLASGOW FILM THEATRE

12 Rose Street

Τηλ. +44 141-3326535

Κυριακή-Παρασκευή 12.00-21.00,

Σάββατο 11.00-21.00

Κόστος προβολής: από 6,50 ευρώ



Αν είστε φαν των τρισδιάστατων προβολών, των ακριβών εισιτηρίων και των ταχυφαγείων, κατευθυνθείτε προς το πλησιέστερο multiplex. Όσοι όμως προτιμάτε έναν παλιομοδίτικο κινηματογράφο με ποιοτικές ταινίες, λογικές τιμές και ένα «ζεστό» μπαρ, ελάτε στο Glasgow Film Theatre (εν συντομία GFT). Διαθέτει μεγάλη ποικιλία ως προς το ρεπερτόριο: θα δείτε φιλμ από τη «χρυσή» εποχή του Χόλιγουντ, αλλά και ντοκιμαντέρ, διεθνή κινηματογράφο και μπλοκμπάστερ. Σημειώστε ότι τις Παρασκευές για κάποιες προβολές το εισιτήριο κοστίζει μόλις 6,5 ευρώ. Μεταξύ 26 Φεβρουαρίου και 8 Μαρτίου το GFT φιλοξενεί το εξαιρετικό Glasgow Film Festival.

– Gill Davies

ΑΓΟΡΑ BARRAS

244 Gallowgate

Τηλ. +44 141-5524601

Ανοιχτά Σάββατο-Κυριακή

10.00-17.00



Η ιστορία της αγοράς Barras ξεκινά από τα χρόνια του Μεσοπολέμου. (Φωτογραφία: VISUALHELLAS.GR)



Η αγορά Barras είναι θεσμός στη Γλασκώβη από την εποχή του Μεσοπολέμου και, παρότι δεν βρίσκεται σε φάση ακμής, παραμένει ένα ωραίο μέρος για να περάσετε μερικές ώρες το Σαββατοκύριακο. Στους πάγκους της θα βρείτε τεράστια ποικιλία αντικειμένων: έπιπλα από δεύτερο χέρι, ποδήλατα, CD, DVD, παλιά στρατιωτικά καπέλα, βινύλια, ακόμα και γλυκά. Υπάρχουν πολλά μαγαζιά, αν θελήσετε να καθίσετε για ένα τσάι και morning roll (αγαπημένο ψωμάκι των Σκωτσέζων). Μπορείτε, επίσης, να μάθετε τι σας επιφυλάσσει το μέλλον με μια... επίσκεψη στη χαρτορίχτρα.

– Gill Davies

BRITANNIA MUSIC HALL

Trongate 113-117

Τηλ. +44 141-5530840

Τρίτη-Σάββατο 12.00-17.00



Άποψη του Britannia Music Hall. (Φωτογραφία: Getty Images/Ideal Image)



Αν σας αρέσουν τα αλλόκοτα στέκια, αυτά στα οποία κυριαρχεί η ατμόσφαιρα (και... λείπει η θέρμανση), τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Britannia Music Hall ή αλλιώς Britannia Panopticon. Είναι ένα από τα «διαμάντια» της Γλασκώβης, την είσοδο του οποίου ίσως δυσκολευτείτε να εντοπίσετε, αφού είναι κρυμμένη σε ένα μικρό στενό. Χτισμένο το 1857, το Britannia Panopticon σήμερα θεωρείται το παλιότερο βικτοριανό music hall της πόλης. Μεταξύ άλλων, στέγασε ζωολογικό κήπο, φιλοξένησε freak shows, αλλά και μία από τις πρώτες κινηματογραφικές αίθουσες της Σκωτίας. Έκλεισε το 1938 και έμεινε ξεχασμένο για εξήντα χρόνια, ώσπου μια ομάδα εθελοντών το επανέφερε στη ζωή. Θέλει ακόμα πολλή δουλειά – από την άλλη, η φθορά είναι μέρος της γοητείας του. Περάστε για να απολαύσετε αυθεντικά music hall shows, ταινίες του βωβού κινηματογράφου και βραδιές κωμωδίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη, όμως κάθε συνεισφορά είναι ευπρόσδεκτη.

– Helene Audureau

ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΠΑΣΙΟΝΑΡΙΑ

286 Clyde Street



Το άγαλμα της Πασιονάρια. (Φωτογραφία: VISUALHELLAS.GR)



Στις όχθες του ποταμού Clyde, απέναντι από το Custom House, θα δείτε ένα ασυνήθιστο γλυπτό, φιλοτεχνημένο από τον Άγγλο γλύπτη Arthur Dooley, που απεικονίζει μια γυναίκα με σπαρακτική έκφραση και τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Πρόκειται για το άγαλμα της Dolores Ibarruri (1895-1989), της ηρωίδας του ισπανικού Εμφυλίου που τάχθηκε ενάντια στους φασίστες του Φράνκο. Το άγαλμα της Πασιονάρια (όπως είναι περισσότερο γνωστή η Ibarruri) αποτίνει φόρο τιμής στους δεκάδες πολίτες της Γλασκώβης που –ανάμεσα σε χιλιάδες ακόμα Βρετανούς– πολέμησαν στον ισπανικό Εμφύλιο.

– Helene Audureau

The Wee Pub at the Chip

Ashton Lane 12

Δευτέρα-Παρασκευή 16.00-01.00,

Σάββατο 11.00-01.00,

Κυριακή 11.00-00.00

Μπίρα: 6 ευρώ



Η παμπ του εστιατορίου Ubiquitous Chip βρίσκεται σε ένα στενάκι στο West End της Γλασκώβης, διακριτικά προστατευμένη από το βουητό των αυτοκινήτων που διασχίζουν την κεντρική Byres Road. Μικρή σε μέγεθος αλλά δημοφιλής, φιλόξενη και πολύ ζωντανή (τόσο που ίσως χρειαστεί να σηκώσετε τον τόνο της φωνής σας για να παραγγείλετε), η Wee Pub έχει ρουστίκ διακόσμηση (τραπεζοκαθίσματα από ψάθα ή από επαναχρησιμοποιημένα κασόνια) και μια πολύ καλή λίστα κρασιών (από τα αγαπημένα μου είναι το κόκκινο χύμα κρασί τους).

– Phoebe Allison

Εστιατόριο Wee Lochan

Crow Road 340

Τηλ. +44 141-3386606

Δευτέρα-Σάββατο 11.00-00.00,

Κυριακή 11.00-22.00

Πρώτο και κυρίως πιάτο: 21 ευρώ



Δεν είχε τύχει ποτέ να καθίσω για φαγητό στο Wee Lochan, μέχρι που το επισκέφτηκα πρόσφατα με την οικογένειά μου. Πρόκειται για ένα χαριτωμένο εστιατόριο με «πειραγμένη» τοπική κουζίνα (παρήγγειλα σπρινγκ ρολς καβουριού και νιόκι με σκωτσέζικες πινελιές). Πέρα από το ίδιο το φαγητό, στο Wee Lochan προσέχουν τον τρόπο παρουσίασης των πιάτων, οι σερβιτόροι είναι ευγενικοί και σβέλτοι, η ατμόσφαιρα φιλική και η όλη εμπειρία θυμίζει δείπνο στο σπίτι φίλου.

– Phoebe Allison

Brunch στο McCune Smith Café

3-5 Duke Street

Τηλ. +44 141-5481114

Δευτέρα-Παρασκευή 08.00-16.00,

Σάββατο 09.00-16.00,

Κυριακή 10.00-15.00

Κέικ: 3,50 ευρώ



Αυτό το γοητευτικό μαγαζάκι είναι τέλειο για ένα χαλαρό και απολαυστικό brunch οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας. Ο καφές είναι υπέροχος, τα γλυκά πεντανόστιμα, το ίδιο και τα ψωμάκια και τα σάντουιτς, που καλύπτουν κάθε γούστο. Μου αρέσει που οι υπεύθυνοι έχουν «βαφτίσει» κάποια από τα προϊόντα τους με ονόματα σημαντικών Σκωτσέζων, οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα γνωστοί στο ευρύ κοινό. Όλη η γειτονιά έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια και το McCune Smith Café έχει συμβάλει καθοριστικά σε αυτό.

– Debbie Morrison

Glasgow Art Club

Bath Street 185

Τηλ. +44 141-2485210

Δευτέρα-Τρίτη 11.00-18.00,

Τετάρτη 11.00-23.00,

Πέμπτη-Σάββατο 11.00-00.00

Δείπνο: 30 ευρώ



Το Glasgow Art Club στεγάζεται σε κτίριο του 1867. © Martin Lynagh



Το Glasgow Art Club ιδρύθηκε το 1867 από μια ομάδα καλλιτεχνών και εδώ και 150 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της πόλης. Στεγάζεται σε ένα όμορφο κτίριο (υπάρχουν ακόμη τοιχογραφίες φιλοτεχνημένες από τον μεγάλο Σκωτσέζο εικαστικό Charles Rennie Mackintosh), που περιλαμβάνει μια μεγάλη και αρκετές μικρότερες γκαλερί, βιβλιοθήκη με βιβλία για την ιστορία της τέχνης, χώρο εκδηλώσεων και εστιατόριο. Είναι μία λέσχη για μέλη, ωστόσο στη διάρκεια της χρονιάς φιλοξενεί αρκετές εκθέσεις και με αυτόν τον τρόπο ανοίγει για το κοινό. Επίσης μπορείτε να περιηγηθείτε στο κτίριο κλείνοντας μια ξενάγηση στο eventbrite.co.uk.

– Scott Walker

Το Spotted by Locals είναι μια σειρά εφαρμογών και μπλογκ με επικαιροποιημένα tips από ντόπιους σε περισσότερες από 60 πόλεις σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική – www.spottedbylocals.com.