Βερολίνο: Σήμερα ξεκινάει το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Hellas Filmbox

«Θηλυκό, μπλε και ηλιόλουστο» («feminine, sunny and blue») είναι το φετινό, πέμπτο, Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Hellas Filmbox που σηκώνει αυλαία απόψε στον ιστορικό κινηματογράφο Babylon της Πλατείας Ρόζα Λούξεμπουργκ, στο ανατολικό Βερολίνο.

Η ταινία «Winona» του The Boy - Αλέξανδρου Βούλγαρη, η οποία ανοίγει απόψε το Φεστιβάλ, δίνει και το στίγμα της φετινής διοργάνωσης. Τέσσερις γυναίκες σε μια παραλία της 'Ανδρου, αφηγούνται τις ιστορίες τους. Ο δημιουργός θα βρίσκεται στην αίθουσα, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του κοινού, ενώ μαζί με την «Μις Τρίχρωμη» θα ερμηνεύσει τραγούδια από το σάουντρακ της ταινίας.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα προβληθεί και η ταινία μικρού μήκους του Γιώργου Λάνθιμου «Nimic», με τον Ματ Ντίλον και την Δάφνη Πατακιά.

Έως την Κυριακή, θα προβληθούν, μεταξύ άλλων, έξι ταινίες μεγάλου μήκους, (Holy Boom της Μαρίας Λάφη, Μeltem του Βασίλη Δογάνη, Περσεφόνη του Κώστα Αθουσάκη, Σκοποφιλία των Ναταλίας Λαμπροπούλου και Ηλέκτρας Αγγελετοπούλου, Τhe Waiter του Στιβ Κρικρή και Ζizotek του Βαρδή Μαρινάκη) και πέντε ντοκιμαντέρ (Irving Park του Παναγιώτη Ευαγγελίδη, Sugar Town, για μια χούφτα ψήφους του Κίμωνα Τσακίρη, Στο Σώμα της του Ζαχαρία Μαυροειδή, Μέχρι τη Θάλασσα του Μάρκο Γκαστίν και Vorzeit - Teil I: Eloge auf Griechenland του Χάραλντ Μπέργκμαν). Ο Χάραλντ Μπέργκμαν θα μιλήσει ακόμη με το κοινό για την σειρά ντοκιμαντέρ του με θέμα την Ελλάδα και τους Έλληνες, από την αρχαιότητα μέχρι τα χρόνια της κρίσης.

Στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα «Emerging Greeks Competition» (Διαγωνισμός Αναδυόμενων Ελλήνων), περιλαμβάνονται πρώτες ή δεύτερες ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους. Στόχος του είναι νέοι δημιουργοί να έρθουν σε επαφή με το γερμανικό κοινό και τα ΜΜΕ, αλλά και με τους ειδικούς του κλάδου. Στην φετινή κριτική επιτροπή συμμετέχουν ο γερμανός σκηνοθέτης και συγγραφέας Βίλαντ Σπεκ, η κριτικός και παραγωγών ντοκιμαντέρ Έφη Παπαζαχαρίου και ο γερμανός διευθυντής παραγωγής Μάρτιν Χάμπελ.

Το Φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με την προβολή της ταινίας - ντοκιμαντέρ «Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις Ντομάτες» της Μαριάννας Οικονόμου.

Στις ειδικές προβολές («Special Screenings») θα προβληθεί «Το θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών» του Σύλλα Τζουμέρκα και το «Smuggling Hendrix» του Μάριου Πιπερίδη, ενώ στην ενότητα «New Vision» θα προβληθούν οι μεγάλου μήκους ταινίες «Λάμδα Πι» του Χρήστου Πέτρου για την Λένα Πλάτωνος και «The Great Eastern» των The Callas. Στις μικρού μήκους New Vision θα προβληθούν οι ταινίες: Plastic Flowers του Γιάννη Ζαφείρη, Violent Equation του Αντώνη Δούσια, Sable noir του Θανάση Τρουμπούκη, Inside the sheer nostalgia of a lullaby του Γιώργου Λουρίδα, Keygrip του Νάσου Γατζούλη, Unphallo του Γιάννη Δημολίτσα και Flexible Choices του Θοδωρή Βουρνά.

Μεταξύ των ταινιών στην ενότητα Μικρού Μήκους, περιλαμβάνονται τα φιλμ: So Quiet: The performativity of a pussy, της Μαρίας ''Cyber'' Κατσικαδάκου, Still Life του Ιορδάνη Θεοδοσιάδη, Ivan του Παναγιώτη Κουντουρά, Patision Avenue του Θανάση Νεοφώτιστου, Flickering Souls Set Alight, του Ιάκωβου Παναγόπουλου, For Sale του Απόστολου Καρούλα, Set Up του Γιάννη Γουδέλη, Sad Girk Weekend της Λήδας Βαρβιτζιώτη, Cloud του Μιχάλη Δημητρίου, The distance between us and the sky του Βασίλη Κεκάτου, The silence of the dying fish του Βασίλη Κεκάτου, Baroque της Χρύσας Κουτράκου και Am Donnerstag sind wir Frei της Ιωάννας Κρυωνά.

Στο περιθώριο του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν και φέτος μουσικά δρώμενα, ειδικές προβολές, συζητήσεις και συναντήσεις με δημιουργούς και συντελεστές των ταινιών. Στο πλαίσιο της φετινής θεματικής του Φεστιβάλ, την Παρασκευή θα διοργανωθεί ανοιχτή συζήτηση με θέμα τις συνθήκες εργασίας των γυναικών στον κινηματογράφο και τα ΜΜΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ