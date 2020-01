Παρά τους εμπορικούς πολέμους, τα χαμηλά επιτόκια αλλά και τις νέες γεωπολιτικές εντάσεις, οι μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ δεν έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Οι δε επικεφαλής αυτών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων παραμένουν αισιόδοξοι ότι οι τράπεζες μπορούν να καταγράψουν σημάδια ανάπτυξης φέτος.

Χθες, τρία από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας δημοσίευσαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Ενδεικτικά, η JPMorgan Chase & Co σημείωσε νέο ρεκόρ στα κέρδη της, ενώ αυξητικά κινήθηκαν οι καταθέσεις αλλά και οι χορηγήσεις δανείων της Citigroup για 16 συνεχόμενους μήνες. Την ίδια στιγμή, η Wells Fargo & Co άνοιξε νέους τρεχούμενους λογαριασμούς για τους πελάτες της, παρά τις επιπτώσεις ενός σκανδάλου πωλήσεων που έθεσε σε δύσκολη θέση την τράπεζα. Πιο συγκεκριμένα, η JPMorgan και η Citi ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street εξαιτίας κυρίως των μεγάλων εσόδων που σημείωσαν από τις συναλλαγές ομολόγων. Aπό την άλλη, η Well Fargo δεν ακολούθησε την ίδια πορεία λόγω των υπερβολικών της εξόδων, παρότι οι αναλυτές αναφέρουν ότι οι δραστηριότητές της σημείωσαν σχετικά καλές επιδόσεις.

Οσον αφορά τις φετινές επιδόσεις, φαίνεται ότι μεγάλη δυναμική διακρίνεται σε επίπεδο επιχειρηματικό, καταναλωτικής πίστης και επενδυτικής τραπεζικής», είπε ο αναλυτής της RBC Capital Markets, Tζέραντ Κάσιντι. «Και πάνω απ’ όλα, και οι τρεις τράπεζες δείχνουν σημάδια βελτίωσης, και αυτό είναι καλό για το σύνολο της βιομηχανίας όσο προχωράει η φετινή χρονιά», πρόσθεσε. Η προοπτική λοιπόν φέτος είναι θετική σε σύγκριση με την περυσινή χρονιά, όταν οι αγορές μιλούσαν για ύφεση. Κατά τη διάρκεια του 2019, η Fed μείωσε τα επιτόκια τρεις φορές ώστε να στηρίξει την αμερικανική οικονομία, σε μία περίοδο δηλαδή που οι εμπορικές διαμάχες είχαν κλιμακωθεί μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Επιπλέον, την ίδια στιγμή, εντάθηκε η συζήτηση γύρω από την επικείμενη έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε., ενώ έντονες διαμαρτυρίες σημειώθηκαν σε Χονγκ Κονγκ, Λίβανο και Ιράκ. Παράλληλα, οξύνθηκε η ένταση μεταξύ Αμερικής και Ιράν, λόγω της αμερικανικής επίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, νωρίτερα φέτος.

Παρά τα συγκεκριμένα εμπόδια, η JPMorgan κατέγραψε πέρυσι κέρδη-ρεκόρ που ανήλθαν στα 36,4 δισ. δολάρια. Τα έσοδα αυξήθηκαν, εκτός από μία επιχειρηματική της μονάδα. Σε σχετική ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της τράπεζας Τζέιμι Ντίμον ανέφερε ότι η τράπεζα άνοιξε περισσότερα από 70 καταστήματα σε νέες αγορές, επεκτάθηκε στην Κίνα, ενώ επένδυσε και σε νέα τεχνολογικά εργαλεία. Ο ίδιος μαζί με την οικονομική διευθύντρια της τράπεζας, Tζένιφερ Πίπσζακ, φάνηκαν αισιόδοξοι όσον αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης της JPMorgan φέτος, ωστόσο προειδοποίησαν ότι η εύθραυστη γεωπολιτική κατάσταση θα μπορούσε να πλήξει τελικά την τράπεζα. Από την άλλη, η Citigroup, παρά τη μειωμένη παρουσία της σε επίπεδο καταναλωτικής τραπεζικής, έχει σημειώσει πρόοδο στον κλάδο αυτό, επεκτείνοντάς τον μέσα από πρωτοβουλίες ψηφιακής τραπεζικής, επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Μάικλ Κόρμπατ.

Aντίθετα, η οικονομική έκθεση της Wells Fargo ήταν λιγότερο καλή σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της, ενώ τα στελέχη της αφιέρωσαν αρκετό χρόνο σε τηλεδιασκέψεις εξηγώντας με ποιον τρόπο θα μειώσουν τα κόστη και θα βελτιώσουν την εικόνα της τράπεζας τόσο προς τις κανονιστικές αρχές όσο και στους πελάτες της. Παρ’ όλα αυτά, τα έσοδα της τράπεζας ευθυγραμμίστηκαν έως ένα βαθμό με τις προβλέψεις της Wall Street, ενώ η αμερικανική τράπεζα κατόρθωσε να αυξήσει τις χορηγήσεις δανείων και τις καταθέσεις το τελευταίο τρίμηνο αλλά και συνολικά την προηγούμενη χρονιά.