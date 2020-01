Σε απόσταση μόλις 90 χιλιομέτρων από τη Μαδρίτη, η ιστορική πόλη της Καστίλης προσφέρει ένα χορταστικό ταξίδι στον χρόνο.

Όταν μου πρότειναν να ταξιδέψω στη Σεγκόβια για να παρακολουθήσω μια τελετή αναγόρευσης Ιπποτών του Τάγματος του Καρόλου Ε΄, στην οποία το χρίσμα θα έπαιρναν προσωπικότητες από τους χώρους των επιστημών, του στρατού, της Εκκλησίας κ.ά., δεν σας κρύβω ότι χρειάστηκε να ψάξω στο διαδίκτυο για να δω σε ποιο ακριβώς σημείο της Ισπανίας βρίσκεται αυτή η πόλη. Τόσο η τελετή –που έφερνε στο μυαλό μου παραμύθια με ιππότες και πρίγκιπες– όσο και οι εικόνες μιας πόλης με μεσαιωνική ομορφιά λειτούργησαν ως δέλεαρ για να αποφασίσω να κάνω ένα ταξίδι-αστραπή στην Ιβηρική χερσόνησο.



Η Μαδρίτη μάς υποδέχτηκε με βροχή, προϊδεάζοντάς μας κατά κάποιον τρόπο για το υγρό κλίμα της Σεγκόβια. Ύστερα από οδική διαδρομή περίπου μιάμισης ώρας, αντικρίσαμε τα κάστρα της και ήταν σαν να ταξιδέψαμε στην εποχή των ιπποτών του Μεσαίωνα. Κάποιοι τη θεωρούν την πιο εντυπωσιακή πόλη της Ισπανίας. Οι ίδιοι οι Ισπανοί τη συστήνουν ως ιδανικό προορισμό για ένα τριήμερο ή ακόμη και για ημερήσια εκδρομή από τη Μαδρίτη.



Απλωμένη στη νοτιοανατολική πλευρά της αυτόνομης περιφέρειας της Καστίλης και Λεόν, η πόλη είναι χτισμένη σε ένα βραχώδες ύψωμα με θέα στους ποταμούς Ερέσμα και Κλαμόρες. Το σχήμα της θυμίζει πλοίο, με το μεσαιωνικό φρούριο για πλώρη, τους πύργους του γοτθικού ναού για κατάρτια και το υδραγωγείο για πρύμνη. Η αρχική ονομασία της ήταν «Segobriga» και προερχόταν από τις λέξεις «sego» και «briga» της κελτιβηρικής γλώσσας, που συνδυαστικά σημαίνουν «η πόλη της νίκης». Εξάλλου, από τα χρόνια των Ρωμαίων έχει στο «βιογραφικό» της πολέμους, νίκες, αλλά και λεηλασίες (όπως το 1808 από τα γαλλικά στρατεύματα). Τον Μεσαίωνα υπήρξε κέντρο εμπορίου μαλλιού και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, τον 17ο αιώνα μπήκε σε περίοδο παρακμής, αλλά από τον 19ο αιώνα κι έπειτα, με τη βοήθεια και του τουρισμού, αυξήθηκε ο πληθυσμός της, που σήμερα φτάνει τους 58.000 κατοίκους.



Από το 1958 η Παλιά Πόλη της Σεγκόβια έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO. Στα στενά δρομάκια της ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά ένα παζλ πολιτισμών, καθώς όσοι κατάφεραν να κατακτήσουν την «πόλη της νίκης» άφησαν σε αυτήν ανεξίτηλα τα σημάδια τους.



ΤΟ ΤΟP 5 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ



1. Αλκάθαρ: το παλάτι της ωραίας κοιμωμένης



Το Αλκάθαρ της Σεγκόβια, χτισμένο πάνω σε έναν απόκρημνο βράχο όπου συναντιούνται οι ποταμοί Ερέσμα και Κλαμόρες, λέγεται ότι είναι το κάστρο από το οποίο ο Ουόλτ Ντίσνεϊ εμπνεύστηκε το παλάτι της Ωραίας Κοιμωμένης. Η πρώτη γραπτή αναφορά σε αυτό χρονολογείται το 1120 μ.Χ. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα αποτέλεσε αγαπημένη κατοικία των βασιλιάδων της Καστίλης, αλλά και βασικό αμυντικό οχυρό. Στα χρόνια της βασιλείας του Ιωάννη Β΄ (1406-1454) χτίστηκε ο Νέος Πύργος ή Πύργος του Ιωάννη Β΄, όπως ονομάζεται σήμερα. Ο Φίλιππος Β΄ (1556-1598) πρόσθεσε τους κατασκευασμένους από σχιστόλιθο μυτερούς οβελίσκους, ενώ το 1587 ολοκληρώθηκαν οι κήποι. Για δύο αιώνες το πανέμορφο κάστρο λειτούργησε ως φυλακή. Από το 1762, χάρη στον βασιλιά Κάρολο Β΄, έγινε έδρα της βασιλικής σχολής πυροβολικού. Το 1862, πυρκαγιά κατέστρεψε τμήματα της οροφής, που αποκαταστάθηκαν το 1882. Σήμερα αποτελεί βασικό αξιοθέατο της πόλης, φιλοξενώντας παράλληλα και πολλές εκδηλώσεις. Ο επισκέπτης, αφού περάσει την τάφρο, θα ταξιδέψει στο παρελθόν. Θα περιηγηθεί στις αίθουσες των ευγενών (του Θρόνου, της Γαλέρας, του Ανανά, των Βασιλιάδων κ.ά.), θα δει έργα τέχνης των Μουδέχαρ (μουσουλμάνων της Ανδαλουσίας), το Μουσείο Όπλων κ.ά. Στην Αίθουσα των Βασιλέων πραγματοποιήθηκε και η λαμπερή τελετή αναγόρευσης των ιπποτών από τον πρίγκιπα Ερρίκο των Βουρβόνων, που αποτέλεσε και την αφορμή της δικής μου επίσκεψης στην πόλη.



Ανοιχτά καθημερινά από τις 10.00 έως τις 18.00 (χειμερινό ωράριο), alcazardesegovia.com. Η είσοδος στο Αλκάθαρ κοστίζει 8 ευρώ. Το εισιτήριο προσφέρει τη δυνατότητα επίσκεψης στις αίθουσες των ευγενών, στο Μουσείο Όπλων και στον Πύργο του Ιωάννη Β΄, με τα 152 σκαλοπάτια και τη μοναδική θέα στην πόλη. Η ενοικίαση audioguide στοιχίζει 3 ευρώ, ενώ υπάρχουν και πιστοποιημένοι ξεναγοί με επιπλέον χρέωση.



2. Καθεδρικός ναός: γοτθικός εντυπωσιασμός



Βάλτε στο πρόγραμμα μια επίσκεψη στον καθεδρικό ναό της Σεγκόβια. Κατασκευάστηκε στα μέσα του 16ου αιώνα και είναι αφιερωμένος στην Παρθένο Μαρία. Πρόκειται για έναν από τους τελευταίους ναούς γοτθικού ρυθμού που χτίστηκαν στην Ισπανία – ήδη εκείνη την εποχή στη δυτική Ευρώπη η αναγεννησιακή αρχιτεκτονική είχε επισκιάσει τα υπόλοιπα ρεύματα. Αποτελείται από τρία ψηλά κλίτη (ύψους 33 μ., πλάτους 50 μ. και μήκους 105 μ.), επιβλητικά παράθυρα και πανέμορφα βιτρό, ενώ το καμπαναριό φτάνει σε ύψος τα 88 μ. Από το καμπαναριό μπορείτε να απολαύσετε την ωραιότερη θέα στη Σεγκόβια. Ο ναός έχει 21 παρεκκλήσια –το καθένα από τα οποία έχει να επιδείξει τα δικά του ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία–, καθώς και μουσείο με πίνακες που απεικονίζουν θρησκευτικές σκηνές. Το κυρίως τέμπλο του ναού έχει φιλοτεχνήσει ο Iταλός Φραντσίσκο Σαμπατίνι και είναι αφιερωμένο στην Παναγία της Ειρήνης.



Ανοιχτά καθημερινά από τις 09.30 έως τις 18.30, catedralsegovia.es. Το ενιαίο εισιτήριο (που περιλαμβάνει είσοδο στον ναό και στο καμπαναριό) κοστίζει 7 ευρώ. Κάθε Κυριακή, από τις 9.30 έως τις 10.30 το πρωί (τη χειμερινή περίοδο), η είσοδος στον ναό είναι δωρεάν.



3. Υδραγωγείο: μια μνημειώδης κατασκευή



Το ρωμαϊκό υδραγωγείο, ένα από τα καλύτερα διατηρημένα αρχαία μνημεία της Ισπανίας, υδροδοτούσε τη Σεγκόβια μέχρι τον 19ο αιώνα. Κατασκευάστηκε τον 1ο αιώνα μ.Χ., με τους γρανιτένιους όγκους να τοποθετούνται αρμονικά, χωρίς τσιμέντο (κονίαμα), ο ένας πάνω στον άλλο. Σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο, μια παρθένα έκανε συμφωνία με τον διάβολο προκειμένου να αποκτήσει νερό η περιοχή της. Έτσι το υδραγωγείο είναι έργο... διαβολικό, και μάλιστα τα σημάδια από τα νύχια του «διακρίνονται» πάνω στις γρανιτένιες πέτρες, που ξεπερνούν τις 25.000 σε αριθμό. Το υδραγωγείο έχει ύψος 28,5 μ., διαθέτει 167 καμάρες και εκτείνεται σε μήκος 818 μέτρων. Το ψηλότερο σημείο του –που είναι και αυτό με την καλύτερη θέα– βρίσκεται στην Plaza del Azoguejo. Το υδραγωγείο είναι ορατό από πολλά σημεία της πόλης.



4. Με τα πόδια παντού



Η Σεγκόβια είναι μια πόλη που περπατιέται εύκολα. Τα περισσότερα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της θα τα συναντήσετε κάνοντας μια βόλτα με τα πόδια, η οποία μπορεί να διαρκέσει από δύο έως πέντε ώρες, ανάλογα με τις στάσεις και τη φυσική σας κατάσταση. Τα τείχη (Murallas de Segovia) αποτελούν από μόνα τους βασικό αξιοθέατο. Κατασκευασμένα από διαφόρων ειδών υλικά, εκτείνονται σε μήκος 2.250 μ. και φτάνουν σε ύψος τα 9 μ. και σε πάχος τα 2,5 μ. Μία από τις πιο όμορφες εισόδους στα τείχη είναι η Puerta de San Andres. Από την Plaza Mayor θα θαυμάσετε τον καθεδρικό ναό (ιδιαίτερα τη νύχτα η εικόνα θυμίζει σκηνή από παραμύθι) και θα έχετε την ευκαιρία να περιπλανηθείτε στα όμορφα δρομάκια γύρω από αυτήν. Η καθολική εκκλησία San Martin, χρονολογούμενη τον 12ο αιώνα, βρίσκεται στην Plaza de Medina del Campo, όπου θα δείτε και τον ανδριάντα του Χουάν Μπράβο. Υπό τις διαταγές του η πόλη συμμετείχε στη θρυλική επανάσταση των Κομουνέρος, την εξέγερση των πολιτών της Καστίλης εναντίον του βασιλιά Καρόλου Α΄ (1520-1521). Ο Μπράβο οδήγησε τους επαναστάτες στη μάχη του Βιλαλάρ, κατά του Στέμματος, όπου και τελικώς ηττήθηκαν. Στην οδό Juan Bravo βρίσκεται η αναγεννησιακή έπαυλη Casa de los Picos, διακοσμημένη εξωτερικά με 617 γρανιτένιες πλάκες –το σχήμα των οποίων παραπέμπει σε μικρές πυραμίδες– και μια πανέμορφη αυλή. Σήμερα στεγάζει τη Σχολή Καλών Τεχνών της πόλης, ενώ λειτουργεί και ως εκθεσιακός χώρος. Το Μουσείο της Σεγκόβια βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του τείχους. Οι αίθουσές του φιλοξενούν περισσότερα από 1.500 εκθέματα, όπως έργα χαρακτικής από την Εποχή του Λίθου, νομίσματα, έργα λαϊκής τέχνης, αναγεννησιακούς πίνακες και γλυπτά, καθώς και παραδοσιακές φορεσιές.



Το Μουσείο της Σεγκόβια (Museo de Segovia) λει­τουργεί από Τρίτη έως Σάββατο, 10.00-14.00 και 16.00-19.00, και Κυριακές και αργίες 10.00-14.00. Το εισιτήριο εισόδου κοστίζει 1 ευρώ. museoscastillayleon.jcyl.es.



5. Οδηγός νοστιμιάς



Το γαστρονομικό σήμα κατατεθέν της Σεγκόβια είναι το cochinillo. Πρόκειται για ψητό γουρουνάκι γάλακτος, βάρους 4-5 κιλών, το οποίο προέρχεται από συγκεκριμένη τοπική ράτσα. Το κρέας του είναι τόσο μαλακό και τρυφερό, που για την κοπή του δεν χρειάζεται μαχαίρι. Αρκεί ένα... πιάτο. Στις επίσημες εκδηλώσεις μάλιστα, το συγκεκριμένο έδεσμα «συστήνεται» στο κοινό συνοδεία μουσικών που παίζουν παραδοσιακά όργανα. Το πιάτο που χρησιμοποιείται στο κόψιμο στη συνέχεια ο μάγειρας το σπάει, για να αποδείξει ότι όντως είναι φτιαγμένο από πορσελάνη και όχι από κάποιο άλλο υλικό που ενδεχομένως θα διευκόλυνε περισσότερο την κοπή του κρέατος. Παρόμοιας φιλοσοφίας έδεσμα είναι και το lechazo, αρνάκι γάλακτος μέχρι 35 ημερών και βάρους μεταξύ 9 και 12 κιλών, που αργοψήνεται στον ξυλόφουρνο. Το τρίτο παραδοσιακό πιάτο της Σεγκόβια είναι τα judias de la granja: λευκά φασόλια μαγειρεμένα σε πήλινα σκεύη με ντομάτα, κρεμμύδι, καρότο, πάπρικα και λουκάνικα τσορίθος.

Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ταξιδέψει κάποιος από την Αθήνα στη Σεγκόβια είναι αεροπορικώς μέσω Μαδρίτης. Υπάρχουν απευθείας πτήσεις της Aegean, της Ιberia και της Ryanair (ενδεικτική τιμή για πτήσεις στα τέλη Ιανουαρίου: από 114 ευρώ με επιστροφή). Από τη Μαδρίτη θα πάτε στη Σεγκόβια (90 χλμ.) με τρένο (30 λεπτά, renfe.es, από 11,10 ευρώ με επιστροφή) ή λεωφορείο (1 ώρα και 30 λεπτά, από 9 ευρώ με επιστροφή, omio.com ). Εναλλακτικά, μπορείτε να ενοικιάσετε αυτοκίνητο.Αξίζει να κλείσετε ένα ξενοδοχείο μέσα στην Παλιά Πόλη ή κοντά σε αυτήν, διότι όλη η μεσαιωνική ομορφιά βρίσκεται εντός των τειχών. Επιλέξτε ανάμεσα στο Infanta Isabel στην Plaza Mayor (hotelinfantaisabel.com, από 50 ευρώ το δίκλινο), το Hotel Restaurante En Segovia San Miguel στην c/ de la Infanta Isabel (sanmiguel-hotel.com, από 45 ευρώ), το Real Segovia στην c/ Juan Bravo (hotelrealsegovia.com, από 55 ευρώ) και το Palacio San Facundo στην Plaza San Facundo (hotelpalaciosanfacundo.com, από 70 ευρώ). Και τα τέσσερα βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση από το υδραγωγείο και κάποια από τα βασικά αξιοθέατα της πόλης.Αξίζει να δοκιμάσετε τις τοπικές σπεσιαλιτέ. Σε ένα καλό εστιατόριο, όπως το Meson de Candido (Plaza Azoguejo 5), που φημίζεται για το cochinillo του, το κόστος μαζί με το κρασί ανέρχεται στα 50 ευρώ το άτομο. Για τους χορτοφάγους υπάρχει το La Almuzara (Calle Marques del Arco 3). Φυσικά, μπορείτε να συνδυάσετε το κρασί σας με τάπας σε κάποια από τα δεκάδες τάπας μπαρ που υπάρχουν στις πλατείες και στα δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης. Οι φίλοι των γλυκών απολαύσεων θα κάνουν υποχρεωτικά μια στάση στην Plaza Mayor και στο ζαχαροπλαστείο Confiteria El Alcazar. Εάν αρκεστείτε μόνο σε ένα γλυκό, προτιμήστε το Segovia punch (είδος κέικ με επικάλυψη μάρτσιπαν).Καταστήματα με σουβενίρ θα βρείτε σε πολλά σημεία της πόλης. © Gianfranco Tripodo/The New York Times

Ισπανικά αλλαντικά θα βρείτε στη Jamoneria La Chiquilla (c/Juan Bravo 27), ενώ σε πολλά μπακάλικα, όπως τα Caprichos de Castilla (c/Cervantes 9) και Diablo Cojuelo (c/Juan Bravo 23), μπορείτε να απολαύσετε ένα ποτήρι κρασί συνοδεία τοπικών προϊόντων ντελικατέσεν, αλλά και να αγοράσετε όποια σας αρέσουν. Σε πολλά σημεία της πόλης θα βρείτε καταστήματα με σουβενίρ –τα περισσότερα από τα οποία παραπέμπουν στην εποχή των ιπποτών–, αλλά και τις χαρακτηριστικές ισπανικές βεντάλιες και δαντέλες.



ΚΑΙΡΟΣ



Η Σεγκόβια είναι χτισμένη σε υψόμετρο και τον χειμώνα οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, ενώ τις περισσότερες μέρες σημειώνονται βροχοπτώσεις. Το καλοκαίρι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί είναι 39 βαθμοί Κελσίου.