Τελευταίο ντεφιλέ για τον Ζαν Πολ Γκοτιέ

Ο διάσημος σχεδιαστής Ζαν Πολ Γκοτιέ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα πραγματοποιήσει το τελευταίο του ντεφιλέ υψηλής ραπτικής την 22α Ιανουαρίου, έπειτα από 50 χρόνια καριέρας.

«Την 22α Ιανουαρίου του 2020, θα γιορτάσω τα 50 χρόνια καριέρας μου στον χώρο της μόδας με ένα μεγάλο ντεφιλέ-σόου υψηλής ραπτικής, στο Θέατρο Σατλέ. Θα είναι επίσης η τελευταία μου επίδειξη» σημειώνει ο ανατρεπτικός μόδιστρος.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει ένα νέο πρότζεκτ με τον θρυλικό οίκο μόδας του, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Όμως, να είστε ήσυχοι, ο οίκος Μόδας Gaultier Paris συνεχίζει, με ένα νέο σχέδιο, του οποίου είμαι ο εμπνευστής και που θα σας αποκαλυφθεί σύντομα», συμπλήρωσε.

