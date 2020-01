Ευχαριστήριο μήνυμα Χαφτάρ σε Μητσοτάκη - Δένδια

Ευχαριστήριο μήνυμα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια για τις διπλωματικές προσπάθειές που έχουν καταβάλει για το λιβυκό ζήτημα, έστειλε ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ μετά τη Διάσκεψη του Βερολίνου.

«Παρά το γεγονός ότι δυστυχώς δεν παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως, εντούτοις η σημαντική διπλωματική παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια ήταν εξαιρετικά ευεργετική για τον λιβυκό λαό. Η Λιβύη σας ευχαριστεί», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα που αναρτήθηκε στο Twitter από τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό.

Σχολιάζοντας στον ΣΚΑΪ το μήνυμα του Λίβυου στρατάρχη, ο υπουργός Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτης ανέφερε πως «ήταν μια απάντηση σε αυτούς που έλεγαν ότι ο κ. Χαφτάρ δεν μας ευχαρίστησε…»

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει λόγο στο λιβυκό ζήτημα, αφενός απευθείας στα όργανα της ΕΕ, και αφετέρου εμμέσως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μέσω της Γαλλίας, η οποία είναι μόνιμο μέλος.

Although sadly they were not present in person but prime minster Kyriakos Mitsotakis and foreign minister Nikos Dendias’s outstanding Diplomatic Presence was overwhelmingly beneficial for the a Libyan people

