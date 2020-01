Μεγάλο διεθνές συνέδριο για τα ηφαίστεια στην Κρήτη το Μάιο

Το Ηράκλειο της Κρήτης θα φιλοξενήσει από 23 έως 27 Μαΐου τo 11ο παγκόσμιο συνέδριο «Cities on Volcanoes» σχετικά με τα ηφαίστεια και τους κινδύνους τους.

Το συνέδριο πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και έχει ως στόχο τη σύνδεση της κοινότητας των γεωεπιστημόνων με τα επιτελεία διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από την ομώνυμη επιτροπή της Διεθνούς Ένωσης Ηφαιστειολογίας και Χημείας του Εσωτερικού της Γης (International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior - IAVCEI), το τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" του ΕΚΠΑ και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στους φορείς συνδιοργάνωσης συγκαταλέγονται ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και ο Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων (ΣΕΩΚ), ενώ η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την υποστήριξη του δήμου Ηρακλείου Κρήτης, της Περιφέρειας Κρήτης και του Αρχαιολογικού Μουσείο Ηρακλείου.

Στόχος είναι να προωθηθεί η διακλαδική εφαρμοσμένη έρευνα με τη συμμετοχή και τη συνεργασία εκπροσώπων των φυσικών και κοινωνικών επιστημών και της Πολιτικής Προστασίας.

Η διοργάνωσή του στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους διοργανωτές του, αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία δικτύωσης, προβολής των ελληνικών πρωτοβουλιών και ερευνών που σχετίζονται με τη διαχείριση κρίσεων, αλλά και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πρακτικών.

Με τίτλο «Volcanoes and society: environment, health and hazards» ("Ηφαίστεια και Κοινωνία: περιβάλλον, υγεία και κίνδυνοι"), το φετινό συνέδριο θα εστιάσει στη διακλαδική επιτήρηση, μοντελοποίηση και πρόγνωση της δυναμικής και επικινδυνότητας των ηφαιστείων, στην επιστήμη της αντιμετώπισης κινδύνων σε ηφαιστειακές περιοχές, στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας απέναντι στους ηφαιστειακούς κινδύνους και στη γεωλογική κληρονομιά και τα γεωπάρκα.

Η πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, επίκουρη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Παρασκευή Νομικού, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Στο συνέδριο θα συμμετέχουν επιστήμονες και εκπρόσωποι της πολιτικής προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, που έχουν διαχειριστεί θέματα ηφαιστειακού κινδύνου σε πρόσφατες ηφαιστειακές εκρήξεις, όπως στα ηφαίστεια Κρακατόα της Ινδονησίας, Νήσου White στη Νέα Ζηλανδία, Τάλλα στις Φιλιππίνες, Στρόμπολι στην Ιταλία κ.ά.. Θα γίνει ειδική αναφορά στα ελληνικά χερσαία και υποθαλάσσια ηφαίστεια και στη διαχείριση της 'ηφαιστειακής ανησυχίας' στη Νίσυρο το 1996-7 και στη Σαντορίνη το 2011-12.

Θα συμμετέχουν, επίσης, ομιλητές από το Διεθνές Δίκτυο Υγείας Ηφαιστειακής Κρίσης (International Volcanic Health Hazard Network), οι οποίοι θα ενημερώσουν για τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι απλοί πολίτες σε περίπτωση έκρηξης.

Η συνεχής ενημέρωση των τοπικών αρχών και της πολιτικής προστασίας από τους επιστήμονες, κρίνεται αναγκαία για την έγκαιρη προειδοποίηση ηφαιστειακής έκρηξης και την έγκαιρη αντιμετώπιση των επιπτώσεων που θα έχει στους ανθρώπους, την οικονομία και το περιβάλλον».

Η προθεσμία αποστολής περιλήψεων εργασιών για συμμετοχή στο συνέδριο είναι η 25η Ιανουαρίου 2020 και η προθεσμία συμμετοχής στις εκπαιδευτικές εκδρομές η 31η Ιανουαρίου 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ